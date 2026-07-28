Trump i Zelenski razgovarali u Bijeloj kući: Fokus na jačanju ukrajinske protuzračne obrane

"Predsjednik i ja razgovarali smo o licencama za proizvodnju presretača Patriot, kao i o nekoliko drugih ideja koje bi mogle biti od pomoći", napisao je Zelenski na X-u nakon sastanka, referirajući se na obećanu licencu pod kojom bi se te protuzračne rakete Patriot od ključne važnosti proizvodile u Ukrajini. Rekao je da su razgovarali i o oživljavanju diplomatskih napora za okončanje rata.

Sjedinjene Države djeluju kao posrednik u ratu koji je Rusija pokrenula u veljači 2022. No napori da se borbe okončaju nedavno su pali u drugi plan, dijelom zbog sukoba Washingtona s Iranom.

"Zahvalan sam Sjedinjenim Državama na njihovoj čvrstoj podršci", zahvalio je Zelenski SAD-u u objavi na društvenim mrežama.

Razgovor između Trumpa i Zelenskoga održan je iza zatvorenih vrata, a prema američkim medijima trajao je nešto više od jedan sat.

Trump i Zelenski nekoliko su se puta sastali posljednjih tjedana: na samitu NATO-a u Ankari početkom srpnja i na samitu G7 u francuskom u Évianu sredinom mjeseca. Na oba sastanka na vrhu SAD je potvrdio da i drži iste stavove o ratu u Ukrajini.

U Ankari je Trump naglasio da ima dobar odnos sa svojim ukrajinskim kolegom.

Nakon sastanka sa Zelenskijem, Trump je u Bijeloj kući primio izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Očekuje se da će sva trojica čelnika kasnije prisustvovati komemoraciji za pokojnog američkog senatora, republikanca Lindseyja Grahama, koji se u američkom Kongresu smatrao ključnim pristašom i Ukrajine i Izraela.