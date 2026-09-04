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NAKON OSTAVKE

Trump imenovao Adama Tellea vršiteljem dužnosti ministra kopnene vojske SAD-a

Piše HINA,
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Trump imenovao Adama Tellea vršiteljem dužnosti ministra kopnene vojske SAD-a
Foto: Kylie Cooper
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Američki predsjednik Donald Trump imenovao je Adama Tellea za vršitelja dužnosti ministra kopnene vojske SAD-a, nakon ostavke Dana Driscolla uslijed napetosti unutar ministarstva

Američki predsjednik Donald Trump u petak je imenovao Adama Tellea, dosadašnjeg pomoćnika ministra kopnene vojske za civilne poslove, vršiteljem dužnosti ministra kopnene vojske, nakon što je Dan Driscoll podnio ostavku počekom tjedan. 

Izvor upoznat sa slučajem rekao je da je Driscoll podnio ostavku Bijeloj kući nakon višemjesečnih napetosti s ministrom obrane Peteom Hegsethom.

Trump je Tellea u objavi na društvenoj mreži Truth Social nazvao „velikim domoljubom kojeg svi poštuju“.

Telle je na dužnosti pomoćnika ministra kopnene vojske za civilne poslove od kolovoza 2025. godine.

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