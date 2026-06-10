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NISU JOŠ JAVILI IRANCIMA

Trump: Iran je mrtav. Vojska im je uništena, potpuno poražena!

Piše Filip Sulimanec,
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Trump: Iran je mrtav. Vojska im je uništena, potpuno poražena!
Foto: Nathan Howard

Iran je jak samo na riječima, a ne na djelu. Nasilnik s Bliskog istoka je MRTAV!!!

Iranska vojska je u potpunom i totalnom rasulu. Velik njezin dio, poput njihove mornarice i zračnih snaga, više uopće ne postoji, potpuno su poraženi, objavio je Donald Trump nakon što je Iran srušio američki Apache te bombardirao baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.

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Iran je objavio video koji prikazuje noćna lansiranja raketa prema američkim ciljevima na Bliskom istoku VIDEO
Iran je objavio video koji prikazuje noćna lansiranja raketa prema američkim ciljevima na Bliskom istoku | Video: 24sata/Reuters

 - Iran je jak samo na riječima, a ne na djelu. Nasilnik s Bliskog istoka je MRTAV!!! Predugo su čekali na pregovore o sporazumu koji bi bio sjajan za njih, a sada će morati platiti cijenu - poručio je Donald Trump.

BIVŠI MINISTAR OBRANE Izraelac kojeg traži Hag: Trebali smo uzeti iranski uranij. Nismo iskoristili priliku koju smo imali
Izraelac kojeg traži Hag: Trebali smo uzeti iranski uranij. Nismo iskoristili priliku koju smo imali

Američki predsjednik je prije ove objave slao signale da ga više zanimaju pregovori nego ponovna eskalacija s Islamskom Republikom. Nakon iranskog napada na Izrael, poručio je Benjaminu Netanyahuu da ne odgovara.

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