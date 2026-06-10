Trump: Iran je mrtav. Vojska im je uništena, potpuno poražena!

Iranska vojska je u potpunom i totalnom rasulu. Velik njezin dio, poput njihove mornarice i zračnih snaga, više uopće ne postoji, potpuno su poraženi, objavio je Donald Trump nakon što je Iran srušio američki Apache te bombardirao baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.

Pokretanje videa... VIDEO Iran je objavio video koji prikazuje noćna lansiranja raketa prema američkim ciljevima na Bliskom istoku | Video: 24sata/Reuters

- Iran je jak samo na riječima, a ne na djelu. Nasilnik s Bliskog istoka je MRTAV!!! Predugo su čekali na pregovore o sporazumu koji bi bio sjajan za njih, a sada će morati platiti cijenu - poručio je Donald Trump.

Američki predsjednik je prije ove objave slao signale da ga više zanimaju pregovori nego ponovna eskalacija s Islamskom Republikom. Nakon iranskog napada na Izrael, poručio je Benjaminu Netanyahuu da ne odgovara.