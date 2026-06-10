Iran je jak samo na riječima, a ne na djelu. Nasilnik s Bliskog istoka je MRTAV!!!
Trump: Iran je mrtav. Vojska im je uništena, potpuno poražena!
Iranska vojska je u potpunom i totalnom rasulu. Velik njezin dio, poput njihove mornarice i zračnih snaga, više uopće ne postoji, potpuno su poraženi, objavio je Donald Trump nakon što je Iran srušio američki Apache te bombardirao baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.
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- Iran je jak samo na riječima, a ne na djelu. Nasilnik s Bliskog istoka je MRTAV!!! Predugo su čekali na pregovore o sporazumu koji bi bio sjajan za njih, a sada će morati platiti cijenu - poručio je Donald Trump.
Američki predsjednik je prije ove objave slao signale da ga više zanimaju pregovori nego ponovna eskalacija s Islamskom Republikom. Nakon iranskog napada na Izrael, poručio je Benjaminu Netanyahuu da ne odgovara.
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