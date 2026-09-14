Trump: 'Iran očajnički želi dogovor s Amerikom'. Hutisti napali Saudijsku Arabiju

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da Iran želi postići dogovor s Washingtonom, naznačivši mogućnost diplomatskog pomaka u trenutku kada se sukobi na Bliskom istoku šire i ugrožavaju globalnu opskrbu naftom, dok hutisti napadaju Saudijsku Arabiju. „Iran, zemlja koja propada, želi postići dogovor, brzo i očajnički. Odlučit ću hoće li se SAD uključiti - a otvoreni smo za tu mogućnost”, napisao je Trump na Truth Socialu.

Trumpova izjava uslijedila je nakon što su arapske države Perzijskog zaljeva odgodile planirani sastanak s Iranom, a jemenski hutisti, koje podupire Iran, izveli novi napad na Saudijsku Arabiju, pojačavajući strah da bi se sukob mogao dodatno proširiti regijom. Hutisti su objavili da su ispalili desetke projektila i dronova na vojnu zračnu bazu u Kamis Mušaitu na jugu Saudijske Arabije, ciljajući hangare za zrakoplove, radarske sustave, uzletno-sletne staze i skladišta streljiva. Naveli su da je napad odmazda za saudijske zračne udare u Jemenu.

Saudijske vlasti izdale su upozorenja za izvanredne situacije u tom i još trima južnim gradovima koji su i ranije bili mete napada hutista, koji posljednjih dana brzo napreduju u Jemenu i zauzimaju nova područja, među kojima je i otok Perim na ulazu u Crveno more, osvojen u petak.

U zasebnom napadu istoga dana, za koji Rijad optužuje borce u Iraku koje podupire Iran, onesposobljen je saudijski naftovod istok-zapad, ključna ruta koja omogućuje izvoz nafte iz Zaljeva zaobilazeći blokirani Hormuški tjesnac.

Cijene sirove nafte porasle su u ponedjeljak više od četiri posto nakon otvaranja tržišta poslije burnog vikenda, a tijekom jutarnjeg trgovanja u SAD-u dio tog rasta izgubio se. Prosječna maloprodajna cijena dizela u Sjedinjenim Državama, politički vrlo osjetljivo pitanje, dosegnula je novi rekord od više od 6,23 dolara po galonu.

Trgovci procjenjuju da bi dugotrajniji prekid rada saudijskog naftovoda mogao izbaciti s tržišta čak četiri posto globalne opskrbe naftom. Satelitske snimke pokazuju štetu od požara duž dijelova trase, no Rijad nije objavio kada bi naftovod mogao ponovno proraditi.

Oman je u ponedjeljak trebao biti domaćin sastanka Irana i država Zaljeva o pregovorima čiji je cilj ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, najvažniju svjetsku pomorsku rutu za transport nafte, koja je uglavnom zatvorena otkako su SAD i Izrael krajem veljače napali Iran. Međutim, omanski ministar vanjskih poslova Sayyid Badr Albusaidi tijekom noći je objavio da je sastanak odgođen. Iran je priopćio da je do odgode došlo na zahtjev Saudijske Arabije.

Iran je u međuvremenu objavio popis od 77 brodova za koje tvrdi da su prekršili njegova pravila plovidbe Hormuškim tjesnacem te upozorio da bi pri budućim prolascima mogli biti kažnjeni, zadržani ili zaplijenjeni.

Američki ministar energetike Chris Wright rekao je u ponedjeljak da raste prosječan broj brodova koji uz američku potporu tajno prolaze tjesnacem. Neovisni promatrači, međutim, procjenjuju da je protok nafte ovoga mjeseca mogao pasti nakon ponovnog intenziviranja borbi poslije mirnijeg kolovoza.

Obnovljeni sukob u Jemenu predstavlja još jedan izazov za Trumpa, koji je pod pritiskom zaljevskih saveznika da pomogne obuzdati hutiste, ali istodobno nastoji izbjeći otvaranje velike nove fronte u regionalnom ratu. Saudijska Arabija od 2015. predvodi koaliciju koja se bori protiv hutista, no sukob se posljednjih godina uglavnom smirio zahvaljujući primirju. Borbe su ponovno buknule ovoga mjeseca, a hutisti potiskuju snage povezane s međunarodno priznatom vladom.

Međunarodna organizacija za migracije procjenjuje da je od početka mjeseca zbog borbi svoje domove napustilo 82.000 Jemenaca, dok su hutisti zauzimali gradove, među kojima prošlog tjedna i povijesnu crvenomorsku luku Moku.

Saudijski državni mediji izvijestili su da se prijestolonasljednik Mohamed bin Salman u ponedjeljak u Džedi sastao s američkim regionalnim zapovjednikom, admiralom Bradom Cooperom. Tri izvora rekla su Reutersu da se Washington zasad opire saudijskim zahtjevima za izravnu vojnu intervenciju koja bi nadilazila obavještajnu potporu. Trump je tijekom vikenda rekao da je razgovarao sa saudijskim prijestolonasljednikom te da su i hutisti kontaktirali Washington tražeći od SAD-a da se ne uključuje u sukob.

Sjedinjene Države dva su mjeseca tijekom 2025. bombardirale položaje hutista, prije nego što je Trump obustavio kampanju nakon postizanja primirja s tom skupinom. Trump, koji je tijekom vikenda prisustvovao golfskom turniru u jednom od svojih odmarališta u Irskoj, rekao je da očekuje završetak rata s Iranom ubrzo nakon američkih međuizbora u studenome, nakon čega će, prema njegovim riječima, cijene nafte „pasti kao kamen”.