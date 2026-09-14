Dodik hvalio Trumpa zbog stava o ujedinjenju Irske pa rekao da Drina nije granica između Srba

Neformalni srpski čelnik u BiH Milorad Dodik pozdravio je istup američkog predsjednika Donalda Trumpa o ujedinjenju Sjeverne Irske i Republike Irske, ocijenivši ih potvrdom prava naroda na samoodređenje, a u odvojenoj objavi ponovno je poručio da Drina ne predstavlja granicu među Srbima.

„Predsjednik Trump je u Dublinu još jednom pokazao da veliki državnici mijenjaju svijet hrabrošću da razumiju druge“, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Trumpa je pohvalio jer, kako je naveo, „ne dijeli narode“, nego ih ohrabruje da vjeruju u sebe i svoje pravo na suverenitet i slobodu.

Предсједник Трамп @realDonaldTrump је у Даблину још једном доказао да велики државници мијењају свијет храброшћу да разумију друге.

Он не дијели народе - он их охрабрује да вјерују у себе, своје право на сувереност и слободу.



Његов став да спајање Сјеверне Ирске и Ирске… — Милорад Додик (@MiloradDodik) September 14, 2026

Dodik je Trumpovu želju o ujedinjenju Sjeverne Irske i Irske nazvao „vizionarskom“ i u skladu s pravom naroda na samoodređenje.

„Ako se njemački narod mogao ujediniti, zašto to pravo ne bi imali i drugi narodi?“, napisao je.

Trump je tijekom posjeta Dublinu rekao da bi „volio vidjeti“ ujedinjenu Irsku te da će se to, prema njegovu mišljenju, „dogoditi prije ili poslije“, pa „može i sada“. Ujedinjenje je nazvao „fantastičnom stvari“, uz napomenu da će Ujedinjeno Kraljevstvo o tome, naravno, imati što reći.

Петнаести септембар није само Дан заставе. То је дан када показујемо да су све границе које су други цртали међу Србима слабије од онога што нас вијековима спаја.

Дрина никада није била граница једног народа, исте вјере, језика, историје и памћења.



Данас Србија и Република… pic.twitter.com/XW6b9fA3Sd — Милорад Додик (@MiloradDodik) September 14, 2026

Dodik je u istoj objavi napao i britansku politiku, ustvrdivši da je London na Balkanu „potic﻿ao podjele, sijao mržnju i netrpeljivost“. Dodao je da „London više nije globalna sila“, što ga, kako je napisao, posebno raduje.

Nedugo nakon te Dodik je postavio i drugu objavu na X-u povodom 15. rujna Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Opetovao da ne postoji granica između Srba u Srbiji i Republici Srpskoj.

„Drina nikada nije bila granica jednog naroda, iste vjere, jezika, historije i pamćenja“, napisao je Dodik. Poručio je da „Srbija i Republika Srpska dišu i žive kao jedno“.

Zatim je uputio pohvale srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću, kojemu je pripisao zaslugu za takvu politike te da poštuje administrativne, ali ih nije pretvorio u „zidove među Srbima“.

Dodik godinama zagovara ujedinjenje Republike Srpske i Srbije, a u srpnju prošle godine nazvao ga je „povijesnim ciljem“ srpskog naroda.