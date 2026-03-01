Trump: 'Iranci žele odmazdu: BOLJE IM JE DA TO NE RADE!'

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social nakon što je Iranska Revolucionarna garda najavila žestoku odmazdu zbog likvidacije ajatolaha Alija Hamneija.

„Iran je upravo izjavio da će danas udariti vrlo snažno, jače nego ikad prije. MEĐUTIM, BOLJE DA TO NE UČINE, JER AKO TO UČINE, UDARIT ĆEMO IH SILOM KOJU NIKAD PRIJE NIJE VIĐENA. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!“ - predsjednik DONALD J. TRUMP"

Trump je ranije, u obraćanju u subotu navečer, rekao kako je Hamnei bio jedan od najvećih zlikovaca u povijesti i kako iranski narod sad ima priliku odabrati novi put.