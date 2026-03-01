Obavijesti

News

Komentari 6
'NEMOJTE!'

Trump: 'Iranci žele odmazdu: BOLJE IM JE DA TO NE RADE!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Trump: 'Iranci žele odmazdu: BOLJE IM JE DA TO NE RADE!'
Foto: Reuters/Profimedia

Trump je ranije, u obraćanju u subotu navečer, rekao kako je Hamnei bio jedan od najvećih zlikovaca u povijesti i kako iranski narod sad ima priliku odabrati novi put.

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social nakon što je Iranska Revolucionarna garda najavila žestoku odmazdu zbog likvidacije ajatolaha Alija Hamneija.

„Iran je upravo izjavio da će danas udariti vrlo snažno, jače nego ikad prije. MEĐUTIM, BOLJE DA TO NE UČINE, JER AKO TO UČINE, UDARIT ĆEMO IH SILOM KOJU NIKAD PRIJE NIJE VIĐENA. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!“ - predsjednik DONALD J. TRUMP"

Trump je ranije, u obraćanju u subotu navečer, rekao kako je Hamnei bio jedan od najvećih zlikovaca u povijesti i kako iranski narod sad ima priliku odabrati novi put.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Trump: 'Ali Hamnei je mrtav!' Iran napao najluksuzniji hotel
IZ MINUTE U MINUTU:

Trump: 'Ali Hamnei je mrtav!' Iran napao najluksuzniji hotel

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da su u koordinaciji s Amerikom pokrenuti preventivni napad na vojne ciljeve u centru Teherana kako bi se neutralizirale prijetnje prema njegovoj zemlji. Iran je uzvratio
VIDEO Iran raketama napao Dubai. Hrvatica za 24sata: 'Ulice su prazne. Strah nas je'
ESKALACIJA

VIDEO Iran raketama napao Dubai. Hrvatica za 24sata: 'Ulice su prazne. Strah nas je'

Nakon jutrašnjeg napada, Iran je napao američke baze. Kasnije su raketama napali i Ujedinjene Arapske Emirate
Trump: Hamnei, jedan od najgorih ljudi u povijesti, je mrtav. Iranci, vratite si državu!
ŠAH MAT?

Trump: Hamnei, jedan od najgorih ljudi u povijesti, je mrtav. Iranci, vratite si državu!

Čujemo da se mnogi pripadnici njihove IRGC (Korpus čuvara islamske revolucije), vojske te drugih sigurnosnih i policijskih snaga više ne žele boriti i traže imunitet od nas

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026