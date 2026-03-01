Trump: Iranci žele razgovarati. Pristao sam, razgovarat ćemo

Drugi dan rata s Iranom, Donald Trump rekao je da su Iranci zatražili razgovore na koje je pristao, ali da su to trebali napraviti ranije. "Žele razgovarati, i ja sam pristao razgovarati, pa ću s njima razgovarati. Trebali su to učiniti ranije. Trebali su dati ono što je bilo vrlo praktično i lako za napraviti ranije. Predugo su čekali"m rekao je Trump za Atlantic.

Na pitanje hoće li njegov razgovor s Iranom biti danas ili sutra, Trump je odgovorio: “Ne mogu vam to reći.” Napomenuo je da neki od Iranaca uključenih u pregovore posljednjih tjedana više nisu živi.

- Većina tih ljudi je nestala. Neki od ljudi s kojima smo pregovarali više nisu tu, jer je to bio veliki, to je bio veliki udar. Mogli su sklopiti dogovor. Trebali su to učiniti ranije. Previše su se igrali - rekao je Trump.

Ubijena tri američka vojnika

Trojica američkih vojnika su poginula, a petorica su teško ranjena, objavila je u nedjelju američka vojska o prvim žrtvama operacija protiv Irana. Središnje zapovjedništvo američke vojske je priopćilo da su neki američki vojnici zadobili manje ozbiljne ozljede.

"Još je nekoliko vojnika zadobilo lakše ozljede od šrapnela ili potres mozga. Oni će se uskoro vratiti na dužnost. Glavne borbene operacije se nastavljaju i naši napori da nastavimo su u tijeku", objavilo je zapovjedništvo na platformi ⁠X.

Odbilo je iznijeti pojedinosti o tomu na koji su način američki vojnici ubijeni i ranjeni. Zna se da je iranska Revolucionarna garda ispalila žestoke salve dronova i raketa na ciljeve širom Bliskog istoka.

U nedjelju ujutro Iran je objavio da je napao nosač zrakoplova Abraham Lincoln četirima balističkim raketama, prenijeli su državni mediji, no Središnje zapovjedništvo je objavilo da brod nije pogođen i da iranske rakete nisu došle ni blizu plovilu.

Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama stradalima u nekon velikoj američkoj vojnoj operaciji koju je naredio predsjednik Donald Trump otkako se vratio na predsjedničku dužnost prošle godine.

