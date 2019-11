Trump ismijavao rivale, uvjeren da ga podržava 'ljutita većina'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak kako vjeruje da će ga "ljutita većina" američkih birača podržati i biti protiv istrage o opozivu nastojeći okupiti pristaše da izraze protivljenje demokratima koji ga pokušavaju svrgnuti.

U punoj areni u Tupelu u Mississippiju Trump se potužio dan nakon što je Predstavnički dom pod kontrolom demokrata usvojio pravila istrage o Trumpovu pokušaju pridobijanja Ukrajine za istragu protiv njegova demokratskog suparnika Joea Bidena.

- Američki narod sit je laži demokrata, njihovih prijevara i ekstremizma - rekao je Trump. Demokrati su, rekao je, "stvorili ljutitu većinu koja će glasati da mnogi bespoličari iz redova demokrata ostanu bez posla 2020.", rekao je.

ABC News i Washington Post objavilu su u petak da su Amerikanci oštro podijeljeni u pogledu opoziva - 49 posto ispitanika smatra da bi Trump morao biti opozvan i uklonjen s dužnosti, a 47 posto smatra da ne bi morao.

Trump je također izrazio povjerenje u to da će moći pobijediti svakog demokrata koji bi završio kao suparnik na izborima 2020.

- Isprašit ćemo im tur - rekao je.

Ismijavao je Beta O'Rourkea nekoliko sati nakon što je u petak bivši američki zastupnik iznenada ispao iz utrke za demokratskog predsjedničkog kandidata.

