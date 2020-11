Trump izgubio Wisconsin zbog Jacoba Blakea, koji je upucan u leđa. Bidenu najviše glasova

Joe Biden dobio je više glasova Amerikanaca nego bilo koji predsjednik u povijesti - zasada 69,629.972, a glasovi se još prebrojavaju. Tako je preskočio je rekord Baracka Obame iz 2008. godine

<p>Tko će biti američki predsjednik? Ostaje li <strong>Donald Trump</strong> ili će <strong>Joe Biden</strong> postati najstariji pobjednik sa 78 godina kao čovjek koji je dobio najviše glasova Amerikanaca u povijesti predsjedničkih izbora u SAD-u (69,629.972 zasad)?</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Cijelu noć danas po hrvatskom vremenu i čitav dan trajalo je “pretjecanje” republikanca Trumpa i demokrata Bidena. Još nije jasno tko je pobjednik? Hoće li odlučivati Vrhovni sud? Prava, velika američka drama... Donald Trump bio je isprva pred pobjedom, tako se barem činilo. Amerika se polako crvenila. Ne od srama, nipošto, nego onako - republikanski crvenila na grafikama svih mogućih televizija, od CNN-a do Foxa.</p><p>Ali Trump nekako nije izgledao niti govorio kao pobjednik. Tu je već bilo jasno da američki predsjednički izbori nisu ni izbliza odlučeni.</p><h2>Trump prijetio sudom </h2><p>Bilo je rano jutro po hrvatskom vremenu kad se pojavio da bi održao govor. Jednu za drugom upravo je osvojio po mnogima ključne države, jer ni jedan republikanac nikad nije postao predsjednik ako je izgubio Ohio, to je bilo važnih 18 glasova elektora, a zahvaljujući glasovima Latinosa na području Miamija ugrabio je i Floridu. Bum! Još 29 glasova za Trumpa. Dvije važne prevrtljive države, odnosno “swing states”, pripale su njemu.</p><p>No govor je, rekosmo, bio čudan. ‘Ajmo reći “nepobjednički”. Vidjelo se da nešto nije u redu.</p><p>Čak i za Trumpove pojmove iznenadio je Ameriku tražeći da se glasovi jednostavno prestanu prebrojavati (?!). Usred izbora koji nisu bili ni izbliza gotovi. Mislio je, naravno, na glasove koji su stigli mailom.</p><p>- Ovo je prevara američke javnosti. Ovo je neugodnost za javnost. Bili smo spremni pobijediti. Iskreno, mi smo i pobijedili! Ovo je velika prevara. Želimo da se zakon provodi na ispravan način. Idemo na Vrhovni sud! Ne želimo da nađu glasove u četiri sata ujutro. Tražimo da zaustave glasovanje, da prestanu brojati glasove stigle naknadno. Pobijedit ćemo. Što se mene tiče, mi smo već pobijedili - rekao je Trump, mahnuo i otišao s pozornice.</p><p>Ubrzo je postalo jasno što muči Trumpa. Kad su počeli stizati glasovi iz velikih gradova tipa Milwaukeeja i Detroita pa glasovi mailom... Sve se preokrenulo u korist demokrata i Bidena.</p><h2>Luda izborna noć </h2><p>Ispočetka, sve je nekako uobičajeno američki. Birališta su zatvorena, počinje mahanje zastavicama, prebrojavanje glasova i Donald Trump ubrzo vodi 11-0 osvojivši standardne republikanske utvrde.</p><p>Američkim rječnikom rečeno, Biden odmah u startu treba nadoknaditi “jedan i pol” touchdown razlike.</p><p>U tim trenucima ostati budan cijelu noć, pa još ujutro na posao, činilo se kao potpuno nepotreban izazov.</p><p>Televizija gori. Oči se sklapaju. “Swing states” Florida i Ohio su pod povećalom. Neki američki Mislav Bago tako majstorski barata “touch screenom” na CNN-u da vam je sve apsolutno jasno čak i ako nemate blage veze o Americi. Ni o izborima. Zaokružuje područja na sjeveru Floride, prema Carolini. Objašnjava. Klika dolje na Miami, otvara i zatvara...</p><p>- Ako Bidena i demokrate išta može brinuti oko Floride, to je broj glasova na području Miamija. Tamo je velika latino zajednica i Trump tu ima nešto glasova, vidjet ćemo koliko. Biden vodi, ali nije u Miamiju ni blizu glasova koliko je imala Hillary. A Hillary je, podsjetimo, 2016. izgubila na Floridi... - objašnjava stručnjak CNN-a.</p><h2>Trump je Kerum bez pršuta </h2><p>Dakle, ne izgleda dobro za Bidena. Ali demokrati u nekom trenutku daju gas i u Floridi je fifti-fifti. Gore u Ohiju sve se ispočetka plavi jer je u Clevelandu i okolici Trump popularan kao inkasator pred vratima. No nije Ohio samo Cleveland.</p><p>Nešto se kuha u Georgiji. Al’ dok se to skuha, oči se sklapaju.</p><p>Slatki san prekida opet “Johnny Bago”. Uzbuđen je. Sad već skoro i viče. Točno u trenutku kad ide objasniti sve o preokretu u Ohiju i pobjedi Trumpa na Floridi, zablokira mu touchscreen. Mora sve resetirati.</p><p>U Georgiji ništa novo. Trump vodi i u Michiganu za oko 200.000 glasova i u Pennsylvaniji za gotovo 700.000. “Kihnuo” je, dakle, demokratima Ohio. Pala je i Florida, vise Michigan i Pennsylvania, a Teksas je skoro pa njihov Alamo predsjedničkih izbora 2000.</p><p>Kao u onoj igri “Rizik”, Biden zadnjim snagama napada s boka. U Arizoni preuzima vodstvo i plavi se savezna država koja nije bila demokratska od 1948. godine! Presudni su, kažu, glasovi Latinoamerikanaca. Da, da... Na Floridi su za Trumpa očito Kubanci, ovi iz Arizone su većinom iz Južne Amerike i ne vole Trumpa. Usput budi rečeno, u Arizoni su Latinosi i svi ostali izglasali i uporabu marihuane u rekreativne svrhe.</p><p>Vodi Biden i u Nevadi. Tijesno, drži se noktima, ali vodi.</p><p>Prvi se u neko doba noći biračima obraća Biden i ne zvuči uvjerljivo kad kaže:</p><p>- Nije gotovo dok se ne prebroji i zadnji glas. Vjerujemo da ćemo pobijediti...</p><p>Broj fanova na Bidenovu skupu u Delawareu je ograničen. Sve izgleda kao loša vatrogasna zabava. Zbog korone su demokrati u automobilima i trube dok on maše s pozornice. I dalje im fale ona dva “touchdowna”. Na semaforu čak i vode jer stižu prebrojani glasovi iz uobičajenih demokratskih utvrda, ali puno fali do 270 i u tim trenucima Trump je veliki favorit. Iznenađujuće dobro stoji u odnosu na prognoze. Ohio, Florida, obje Caroline, Michigan, Pennsylvania... Sve se polako crveni na karti Amerike.</p><p>Kladionice u Las Vegasu u tim trenucima zaprimaju uplate na koeficijent 1,35 i Trumpova pobjeda čini se izgledna.</p><p>U trenucima dok Hrvati ustaju i idu na posao, Trump se obraća naciji. Nabraja gdje sve vodi, kaže da se ne predaje ni u Arizoni, gdje neočekivano gubi s oko 100.000 glasova razlike. Pozdravlja “veliku američku državu Ohio” i dodaje - volim Ohio. Ne želi brojenje takozvanih “dopisnih listića”, zaziva Vrhovni sud i ne želi ni čuti za nekakvo prebrojavanje glasova koji stižu mailom. Ne moraš biti ekspert da bi shvatio kako nešto tu ne štima. Trump je američki Kerum - da je uistinu pred pobjedom i da je prednost nedostižna, mahao bi s pozornice kapom “Make America great again”. Ne bi ga bagerom izgurali s pozornice. Samo bi pršut na čelu falio.</p><p>Ubrzo se stvari, rekosmo, počinju komplicirati. Wisconsin. Od svih država koje smo pratili cijelu noć, swing statesa koje nisu promijenile boju, eto ti frke u Wisconsinu.</p><p>Trumpa je načeo - Milwaukee. Imao je vodstvo od oko 100.000 glasova u Wisconsinu, dok nisu stigli glasovi iz Cream Cityja. Biden je preokrenuo.</p><p>Milwaukee je inače vrlo specifičan. Gradom od oko 600.000 stanovnika desetljećima nisu vladali ni republikanci ni demokrati, nego - socijalisti! E, pa “socijalistički” Milwaukee jučer je možda i presudio pobjednika američkih predsjedničkih izbora.</p><h2>Sjećate se Jacoba Blakea? </h2><p>Evo što se dogodilo... <strong>Jacoba Blakea</strong>, 29-godišnjeg Afroamerikanca, ovoga ljeta policija je upucala, zbog čega je ostao paraliziran od struka na dolje. Kad je htio izaći iz auta u kojem je bilo troje njegove djece, policajac ga je upucao sa sedam metaka u leđa. Bilo je to u Wisconsinu. Uslijedili su veliki prosvjedi. I kad je stigao tamo u predizbornu kampanju, Biden je posjetio Blakea i njegovu obitelj. Trump to nije učinio. Sad mu je Wisconsin okrenuo palac dolje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pucali mu sedam puta u leđa </strong></p><p>: </p><p>U međuvremenu, u Michiganu su počeli stizati glasovi iz Detroita i razlika od 212.000 glasova je najprije pala na 60-ak tisuća, a u 15 sati po hrvatskom vremenu Biden je i tamo pretekao Trumpa. To je ključnih 16 mandata i onaj tko dobije Michigan vjerojatno je novi predsjednik SAD-a.</p><p>Uz sigurnih 227 za Bidena i 11 elektorskih glasova Arizone, šest Nevade (vodstvo 7500 glasova), deset Wisconsina (Biden u plusu 20 tisuća) i 16 Michigana (32 tisuće), demokrat bi imao točno 270 - dovoljno da iseli Trumpa iz Bijele kuće. No u trenutku zaključenja ovoga broja glasovi su se još prebrojavali. </p>