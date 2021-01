Američki predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije isteka predsjedničkog mandata napustio je u srijedu ujutro po lokalnom vremenu Bijelu kuću i uputio se prema vojnoj bazi Andrews odakle će ga predsjednički zrakoplov prevesti na Floridu koju je odabrao kao novo prebivalište.

Trump se u pratnji supruge Melanije na južnom travnjaku Bijele kuće ukrcao u vojni helikopter Marine One kojem treba oko 15 minuta leta do zrakoplovne baze.

Kršeći tradiciju staru 150 godina Donald Trump i njegova supruga Melania neće biti na inauguraciji novog američkog predsjednika Joea Bidena u podne po mjesnom vremenu.

Također, odlučili su i da neće ugostiti budućeg predsjednika i njegovu suprugu Jill Biden u Bijeloj kući uoči inauguracije.

Trump do danas nije nazvao Bidena, a po CNN-u ne namjerava mu niti ostaviti tradicionalnu poruku na radnom stolu u Ovalnom uredu.

Let na Floridu bit će Trumpov zadnji zrakoplovom Air Force One. U slučaju da do Bidenove prisege ne sleti na odredište, oznaka zrakoplova promijenit će se jer u njemu više neće biti američki predsjednik.

11:59:59

Američki mediji prenijeli su i kako će se riješiti problem primopredaje tzv. 'nuklearnog kovčega' s obzirom na to da će Trump u trenutku Bidenova preuzimanja dužnosti biti stotinama milja daleko u Palm Beachu na Floridi.

Postoji nekoliko 'nuklearnih kovčega' i suprotno vjerovanju javnosti ne radi se o nuklearnoj tipki nego o setu kodova, prenijela je televizijska mreža NBC. Jedan kovčeg putuje na Floridu s Trumpom i njegov set kodova prestat će važiti u 11:59 sati i 59 sekundi po mjesnom vremenu, a Bidenov set kodova aktivirat će se točno u podne.

Rezervni kovčeg bit će uz američkog potpredsjednika Mike Pencea.

Prema najavama Trumpova tima, u Andrewsu je planiran ispraćaj s crvenim tepihom, počasnim plotunima te je moguće i Trumpov govor.

Nije poznato tko će ispratiti Trumpa, ali se zna da tamo neće biti ni potpredsjednika Mikea Pencea, koji se ispričao obvezama zbog odlaska na Bidenovu inauguraciju, a ni republikanskih vođa u donjem i gornjem američkog Kongresa Mitcha McConnella i Kevina McCarthyja, koji će umjesto u vojnoj bazi biti u katedrali na misi na poziv budućeg američkog predsjednika Bidena, prenio je Huffington Post.

Pozivnice za Trumpov ispraćaj upućene su njegovim bivšim suradnicima koji su s njim bili dio mandata, uključujući i onima koji su ga kritizirali, no neki su se oglasili poručivši da se neće odazvati zbog toga što bi u zrakoplovnoj bazi morali biti do šest sati ujutro ili zato što smatraju da je odlazeći predsjednik "politički toksična roba" zbog uloge u napadu ekstremista na Kongres, prenosi CNN.

Veliko pospremanje

Pozivnice su dobili i niže rangirani zaposlenici Bijele kuće koji nikad nisu vidjeli američkog predsjednika, što mediji tumače kao pokušaj da se stvori dojam o masovnom ispraćaju. Lokalni list Washingtonian dodaje da je svakom uzvaniku omogućeno da dovede još pet osoba što je znak očajničkog pokušaja stvaranja brojne publike.

Američki mediji izvijestili su prije nekoliko dana da su kamioni stigli na Trumpovo imanje na Mar-a-Lagu na Floridi gdje su iskrcavali kutije s njihovim stvarima.

Po izlasku dosadašnjeg predsjedničkog para iz Bijele kuće, slijedi užurbano pripremanje rezidencije za novog predsjednika Joea Bidena. Osim uobičajenog pospremanja i promjena madraca ovaj put to uključuje i dodatne mjere čišćenja u skladu sa smjernicama borbe protiv koronavirusa, piše NBC.

Biden i njegova supruga proveli su noć u zgradi nasuprot Bijele kuće, odakle prije inauguracije prvo idu na misu u katedralu.

Američki mediji prenijeli su i da se za novi predsjednički par priprema jedna spavaća soba za razliku od Donalda Trumpa i njegove supruge Melanije koji su spavali u odvojenim.