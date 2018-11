Trump je okrivio vođe baltičkih zemalja za rat u Jugoslaviji...

Donald Trump pobrkao je Balkan i Baltik, javljaju francuske novine Le Monde koje su vijest objavile ususret sastanku Trumpa i Macrona.

Naime, kada se sastao s vođama Estonije, Latvije i Litve u travnju u Washingtonu, pripisao im je odgovornost za rat u Jugoslaviji. Dalia Grybauskaitė, Kersti Kaljulaid i Raimonds Vējonis ostali su zatečeni i trebalo im je nekoliko trenutaka da shvate je predsjednik SAD-a zapravo pomiješao Baltik i Balkan.

