Trump je postao djed po deseti put: Sin Eric dobio djevojčicu

Obitelj Trump od ponedjeljka navečer bogatija je za novog člana. Aktualni američki predsjednik postao je djed deseti put, objavio je u ponedjeljak navečer njegov sin Eric.

Eric i Lara Trump u ponedjeljak kasno navečer postali su roditelji djevojčice Caroline Dorothy Trump.

Sretnim roditeljima ovo je drugo dijete. Već imaju jednogodišnjeg sina Erica Lukea Trumpa.

.@LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already!