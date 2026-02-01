Trump je zaprijetio Kanadi: 'Sklopite li taj dogovor s Kinom, sprema se značajan odgovor...'

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je rekao da će Sjedinjene Države značajno odgovoriti ako Kanada nastavi s trgovinskim sporazumom koji je ispregovarala s Kinom.

"Ako postignu dogovor s Kinom, da, učinit ćemo nešto vrlo značajno", rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One.

„Ne želimo da Kina preuzme Kanadu. A ako sklope dogovor koji Kina želi sklopiti, Kina će preuzeti Kanadu.“

Foto: NATHAN HOWARD/REUTERS

Trump je prošli tjedan zaprijetio uvođenjem carina od 100% na robu uvezenu iz Kanade ako ta zemlja nastavi s provedbom trgovinskog sporazuma s Kinom.