Obavijesti

News

Komentari 0
TENZIJE RASTU

Trump je zaprijetio Kanadi: 'Sklopite li taj dogovor s Kinom, sprema se značajan odgovor...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump je zaprijetio Kanadi: 'Sklopite li taj dogovor s Kinom, sprema se značajan odgovor...'
2
Foto: NATHAN HOWARD/REUTERS

Trump je prošli tjedan zaprijetio uvođenjem carina od 100% na robu uvezenu iz Kanade ako ta zemlja nastavi s provedbom trgovinskog sporazuma s Kinom

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je rekao da će Sjedinjene Države značajno odgovoriti ako Kanada nastavi s trgovinskim sporazumom koji je ispregovarala s Kinom.

"Ako postignu dogovor s Kinom, da, učinit ćemo nešto vrlo značajno", rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One.

PRODAJA IMOVINE Američki investicijski div preuzima Lukoil International: Trump ekonomski udario Putina
Američki investicijski div preuzima Lukoil International: Trump ekonomski udario Putina

„Ne želimo da Kina preuzme Kanadu. A ako sklope dogovor koji Kina želi sklopiti, Kina će preuzeti Kanadu.“

U.S. President Donald Trump Travels to Florida
Foto: NATHAN HOWARD/REUTERS

Trump je prošli tjedan zaprijetio uvođenjem carina od 100% na robu uvezenu iz Kanade ako ta zemlja nastavi s provedbom trgovinskog sporazuma s Kinom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nakon što se skela na Rebru srušila, gazda kaže: 'Imamo one radnike koji su nam dostupni'
INCIDENT U ZAGREBU

Nakon što se skela na Rebru srušila, gazda kaže: 'Imamo one radnike koji su nam dostupni'

Vlasnik Kamgrada Dragutin Kamenski rekao nam je da su već ranije vidjeli pomicanje skele...
Ministar Habijan je pokušao opravdati zapošljavanje frenda. I samo se dublje zakopao
OTKRIVAMO

Ministar Habijan je pokušao opravdati zapošljavanje frenda. I samo se dublje zakopao

Habijan je Pavleca mogao imenovati savjetnikom i bez natječaja ali onda Pavlec ne bi morao primati plaću. Ovako bez potrebnog iskustva zarađuje 1800 eura da savjetuje ministra o projektu teškom 10 i pol milijardi eura!
Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'
(NE)PLAĆANJE POREZA

Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'

Novi Express donosi detalje sudskog spisa iz 2014. kada je pjevač osporavao rješenje o plaćanju poreza na Upravnom sudu u Zagrebu tvrdeći da su mu sporni novac dopremili ortaci iz Njemačke...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026