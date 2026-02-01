Trump je prošli tjedan zaprijetio uvođenjem carina od 100% na robu uvezenu iz Kanade ako ta zemlja nastavi s provedbom trgovinskog sporazuma s Kinom
TENZIJE RASTU
Trump je zaprijetio Kanadi: 'Sklopite li taj dogovor s Kinom, sprema se značajan odgovor...'
Čitanje članka: < 1 min
Američki predsjednik Donald Trump u subotu je rekao da će Sjedinjene Države značajno odgovoriti ako Kanada nastavi s trgovinskim sporazumom koji je ispregovarala s Kinom.
"Ako postignu dogovor s Kinom, da, učinit ćemo nešto vrlo značajno", rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One.
„Ne želimo da Kina preuzme Kanadu. A ako sklope dogovor koji Kina želi sklopiti, Kina će preuzeti Kanadu.“
Trump je prošli tjedan zaprijetio uvođenjem carina od 100% na robu uvezenu iz Kanade ako ta zemlja nastavi s provedbom trgovinskog sporazuma s Kinom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku