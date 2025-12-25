Obavijesti

U KRŠĆANSKOM DUHU

Trump kao 'pravi vjernik': Sretan Božić svima uključujući i radikalno lijevom ološu

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Trump kao 'pravi vjernik': Sretan Božić svima uključujući i radikalno lijevom ološu

"Sretan Božić svima, uključujući i radikalno lijevi ološ koji čini sve što može da uništi našu Državu, ali u tome u potpunosti podbacuje", poručio je republikanski predsjednik na mreži Social Truth

Američki predsjednik Donald Trump poželio je na svojoj društvenoj mreži sretan Božić svima, "uključujući i radikalno lijevi ološ", misleći na svoje demokratske protivnike, koje redovito optužuje da su uzrok svih zala.

"Sretan Božić svima, uključujući i radikalno lijevi ološ koji čini sve što može da uništi našu Državu, ali u tome u potpunosti podbacuje", poručio je republikanski predsjednik na mreži Social Truth a nakon toga nanizao ono što smatra uspjesima svog mandata.

Foto: Truth Social

"Opet nas poštuju, možda kao nikad prije. Bože blagoslovi Ameriku!!!"

Gospodarstvo, društvene napetosti, pa čak i međunarodni sukobi - Donald Trump redovito krivi Demokratsku stranku, a posebno bivšeg predsjednika Joea Bidena, za teškoće s kojima se suočavaju Sjedinjene Države i svijet, piše Afp.

OBJAVIO CBS Donald Trump planira poništiti tisuće zahtjeva za azilom...
Donald Trump planira poništiti tisuće zahtjeva za azilom...

U kategoriju "radikalne ljevice", svojim oštrim stilom olako uključuje sve demokrate i političke protivnike, čak i one koji se smatraju umjerenima ili centristima.

Donald Trump provodi božićne blagdane u Mar-a-Lagu, svojoj rezidenciji na Floridi.

