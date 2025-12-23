Donald Trump planira poništiti tisuće zahtjeva za azilom...

Vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa započela je nacionalnu kampanju za poništavanje tisuća zahtjeva za azilom, tvrdeći da ti ljudi mogu biti deportirani i u zemlje koje nisu njihova domovina, prenosi u utorak CBS News.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 06:35 Trump namjerava ublažiti američke propise o marihuani | Video: 24sata/Reuters

Bijela kuća, Američka služba za imigraciju i carinu (ICE) i ministarstvo domovinske sigurnosti nisu odgovorili na zahtjev za komentarom.

Nova taktika vlade uključuje pravnike ICE-a koji od sudaca traže da odbace zahtjeve za azilom bez saslušanja, prenosi CBS.

Odvjetnici ICE-a od sudaca traže i da narede deportaciju tražitelja azila u države poput Gvatemale, Hondurasa, Ekvadora i Ugande.

CBS-ovo izvješće dolazi u vrijeme dok se Trump priprema za agresivnije suzbijanje imigracije u idućoj godini, s milijardama dolara određenih u tu svrhu.

ICE i granična policija do rujna 2029. dobit će dodatnih 170 milijardi dolara, što je veliko povećanje u odnosu na dosadašnji godišnji proračun od oko 19 milijardi dolara.