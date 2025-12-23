ICE i granična policija do rujna 2029. dobit će dodatnih 170 milijardi dolara, što je veliko povećanje u odnosu na dosadašnji godišnji proračun od oko 19 milijardi dolara...
Donald Trump planira poništiti tisuće zahtjeva za azilom...
Vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa započela je nacionalnu kampanju za poništavanje tisuća zahtjeva za azilom, tvrdeći da ti ljudi mogu biti deportirani i u zemlje koje nisu njihova domovina, prenosi u utorak CBS News.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Bijela kuća, Američka služba za imigraciju i carinu (ICE) i ministarstvo domovinske sigurnosti nisu odgovorili na zahtjev za komentarom.
Nova taktika vlade uključuje pravnike ICE-a koji od sudaca traže da odbace zahtjeve za azilom bez saslušanja, prenosi CBS.
Odvjetnici ICE-a od sudaca traže i da narede deportaciju tražitelja azila u države poput Gvatemale, Hondurasa, Ekvadora i Ugande.
CBS-ovo izvješće dolazi u vrijeme dok se Trump priprema za agresivnije suzbijanje imigracije u idućoj godini, s milijardama dolara određenih u tu svrhu.
ICE i granična policija do rujna 2029. dobit će dodatnih 170 milijardi dolara, što je veliko povećanje u odnosu na dosadašnji godišnji proračun od oko 19 milijardi dolara.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+