Trump lupio carine i Hrvatskoj: Najviše u SAD izvozimo lijekove i oružje. Analitičari: Slijedi šok!

Najava predsjednika Trumpa o univerzalnim carinama za cijeli svijet, uključujući Europsku uniju, veliki je udarac za svjetsko gospodarstvo. Duboko žalim zbog ovog izbora. Posljedice će biti ogromne. Već dovršavamo prvi paket protumjera kao odgovor na carine na čelik, a sad pripremamo dodatne protumjere kako bismo zaštitili svoje interese i poslovanje ako pregovori ne uspiju, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio uvođenje carina na sav uvoz u SAD.

Tako će se od 5. travnja naplaćivati carina od 10 posto na sav uvoz, a na uvoz iz zemalja s kojima SAD ima najveći trgovinski deficit primjenjivat će se i dodatne carine. Na uvoz iz Kine, na koji se već naplaćuju carine od 20 posto, ubuduće će se primjenjivati dodatne carine od 34 posto, na uvoz iz Japana 24 posto, iz Indije 26, iz Južne Koreje 25, a iz Europske unije 20 posto.

EU ima velik ukupni trgovinski suficit sa SAD-om od čak 50 milijardi dolara stoga bi carine mogle ugroziti europski izvoz, pa i BDP. U tih 20 posto nalazi se i Hrvatska kao dio EU. Najveći udarac bi carine mogle zadati hrvatskim IT tvrtkama kojima je SAD najveće strano tržište, a odmah potom slijede farmaceutska, obrambena i prehrambena industrija.

U prvih deset mjeseci 2024. iz Hrvatske je u SAD izvezeno u vrijednosti od 658 milijuna eura. To je 3,3 posto ukupne vrijednosti izvoza, što SAD čini osmim najvažnijim izvoznim tržištem Hrvatske. Samo u deset mjeseci 2024. izvezeno je 72,89 milijuna eura veća vrijednost nego cijele 2023. Samo za primjer, cjelokupni izvoz Hrvatske u države Azije bio je za 200 milijuna eura manji nego u SAD.

Ukupno je Državni zavod za statistiku (DZS) evidentirao 1338 različitih vrsta proizvoda izvezenih prošle godine iz Hrvatske u SAD tijekom deset mjeseci. Najviše se radi o farmaceutskim proizvodima, kojih je u deset mjeseci 2024. u SAD izvezeno 244 milijuna eura.

Potom se izvozilo i električnih strojeva i oprema vrijednosti 143 milijuna eura, a značajan je izvoz oružja i streljiva - 80 milijuna eura.

- Izvoz Hrvatske u Njemačku, Sloveniju, Italiju i sve ostale članice EU bit će pod pritiskom i onda će to ići lančana reakcija. Oni će stvarati pritisak da mi njima prodajemo što jeftinije, da oni budu što jeftiniji i da mogu unatoč carinama konkurirati na američkom tržištu - rekla je dr. sc. Marijana Ivanov s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

S obzirom na to da će se naplaćivati 10-postotne carine na sav uvoz u SAD, kao i dodatne carine na uvoz iz pojedinih zemalja od 20, pa i više posto, vjerojatno će porasti i inflacija, smatra ekonomski analitičar Damir Novotny.

- Budući da carine u SAD-u već postoje, ali su trenutačno na nižim razinama, njihovo povećanje izazvat će ekonomski šok, osobito za zemlje koje imaju snažne izvozne odnose sa SAD-om, poput Kine i nekih članica EU. Povećanje cijena će se osjetiti na jeftinijim proizvodima, a manje na luksuznima poput skupih automobila i modne odjeće, koji se iz Francuske i Italije izvoze na američko tržište - rekao je Novotny.

Hrvatska će, kaže Novotny, posljedično osjetiti uvođenje carina.

- Europska unija iz SAD-a uvozi ukapljeni plin, farmaceutske proizvode i velike količine prehrambenih artikala, uključujući suho i svježe voće. Ako EU uvede protumjere i odgovori podizanjem carina na te proizvode, doći će do rasta cijena, a to će pogoditi i hrvatsko tržište, koje je snažno oslonjeno na uvoz. Ako dođe do dodatnog rasta cijena zbog trgovinskog rata između EU-a i SAD-a, građani bi mogli osjetiti još veći ekonomski pritisak u sljedećim godinama - tvrdi Novotny.