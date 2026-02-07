Obavijesti

VELIKE PROMJENE

Trump mijenja pravila: SAD daje prednost prodaji oružja svojim važnim saveznicima...

Piše HINA,
Trump mijenja pravila: SAD daje prednost prodaji oružja svojim važnim saveznicima...
Prema novoj strategiji, ministri obrane, države i trgovine zaduženi su za razvoj kataloga prodaje prioritetnih platformi i sustava te identificiranje prilika za prodaju koje su u skladu s ciljevima strategije

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu naredbu kojom bi se ponovno odredio prioritet popisa kupaca američkog oružja u korist zemalja s većim obrambenim izdacima i strateškom važnošću u svojoj regiji, priopćila je Bijela kuća u petak.

Izvršna naredba kojom se uspostavlja "Strategija transfera oružja Amerika na prvom mjestu" označava značajnu promjenu u američkoj politici prodaje oružja. Njome se saveznim agencijama nalaže da daju prioritet prodaji strane vojne opreme partnerima koji su značajno uložili u vlastite obrambene sposobnosti i zauzimaju ključne uloge ili geografska područja.

Ovaj potez ima za cilj ubrzati isporuku oružja proizvedenog u SAD-u saveznicima koji se smatraju bitnim za regionalnu sigurnost, a istovremeno iskoristiti strane kupnje za proširenje domaćih proizvodnih kapaciteta. U izvršnoj naredbi nije spomenuta nijedna zemlja.

Čelnici NATO-a podržali su 2025. godine novi cilj obrambenih izdataka od pet posto BDP-a i ponovili svoju predanost međusobnoj obrani od napada.

- Buduća prodaja oružja dat će prioritet američkim interesima korištenjem stranih kupnji i kapitala za izgradnju američke proizvodnje i kapaciteta -navodi Bijela kuća u informativnom listu koji prati naredbu.

Prema novoj strategiji, ministri obrane, države i trgovine zaduženi su za razvoj kataloga prodaje prioritetnih platformi i sustava te identificiranje prilika za prodaju koje su u skladu s ciljevima strategije.

Desetljećima se prodaja obavljala po principu 'tko prvi dođe, njemu prvo mjesto'. To se moglo promijeniti tek nakon što su se prevladale značajne prepreke i određenoj zemlji se dao prioritet.

Izvršna naredba također poziva na pojednostavljenje birokratskih procesa, uključujući poboljšano praćenje krajnje upotrebe i postupke prijenosa trećim stranama, kako bi se smanjila kašnjenja i poboljšala transparentnost.

Bijela kuća izjavila je da je prethodni pristup 'partner na prvom mjestu' doveo do zastoja u proizvodnji i kašnjenja u isporuci, jer narudžbe nisu bile usklađene s američkim proizvodnim kapacitetima.

Davanjem prioriteta zemljama s većim obrambenim izdacima i strateškim značajem, administracija nastoji osigurati da američki obrambeni izvoz podržava i nacionalnu sigurnost i domaću industrijsku revitalizaciju.

