Trump: Milei dobio puno pomoći od SAD-a za izbornu pobjedu

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da je njegov argentinski kolega Javier Milei dobio "puno pomoći" Sjedinjenih Američkih Država uoči pobjede njegove stranke na izborima, nakon što je SAD ponudio Argentini financijsku pomoć potencijalne vrijednosti od 40 milijardi dolara. Stranka argentinskog predsjednika Javiera Mileija osvojila je 40,8 posto glasova koji će odlučiti o popunjavanju dijela zastupničkih mandata u donjem domu, koji su sad bili na izborima, u usporedbi s 24,5 posto koje je osvojila peronistička oporba. Govoreći na putovanju po Aziji, Trump je pozdravio neočekivanu "veliku pobjedu", nazvavši je "velikom stvari".

"Dobio je puno pomoći od nas. Dobio je puno pomoći. Dao sam mu podršku, veoma snažnu podršku", rekao je Trump, koji je zasluge pripisao i nekim svojim glavnim dužnosnicima, uključujući ministra financija Scotta Bessenta zaduženog za financijsku pomoć Argentini.

"Podržavamo mnogo država u Južnoj Americi. Veoma se usredotočujemo na Južnu Ameriku", kazao je Trump.

Ishod izbora argentinskom predsjedniku daje mandat da nastavi s radikalnim preustrojem gospodarstva usprkos raširenom nezadovoljstvu zbog oštrih mjera štednje.

Agencija Fitch Ratings je u srijedu rekla da je američka potpora za argentinska tržišta spriječila smanjenje kreditnog rejtinga južnoameričke države, ali da joj je i dalje potreban širi plan za obnovu međunarodnih pričuva kako bi se rejting povećao.

Trumpova podrška Mileiju prije glasanja uključivala je već postignuti ugovor o valutnoj razmjeni vrijedan 20 milijardi dolara i investicijski fond od 20 milijardi dolara.

"Zaradili smo mnogo novca na temelju tih izbora jer je (vrijednost) obveznica porasla. Njihov cijeli kreditni rejting je porastao", rekao je Trump, ali je dodao da SAD "to ne čini radi novca, per se".

Bessent, koji je letio s Trumpom, financijsku pomoć je opisao kao "most" koji će pomoći gospodarskom projektu argentinskog predsjednika.

"(Milei) nastoji poništiti 100 godina loših politika", kazao je Bessent novinarima.

"Uništit će ih zahvaljujući podršci Sjedinjenih Država".