Trump Mlađi u Banjoj Luci: 'Europa je katastrofa, a vlast u Mađarskoj žele komunisti!'

Piše HINA,
Trump Mlađi u Banjoj Luci: 'Europa je katastrofa, a vlast u Mađarskoj žele komunisti!'
Donald Trump Jr. sa zaručnicom odlazi iz Banja Luke | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Donald Trump Junior bio je glavni govornik na susretu s lokalnim gospodarstvenicima i političarima iz Republike Srpske, organiziranom u sjedištu banjolučke gradske uprave

Donald Trump Junior, sin aktualnog predsjednika SAD, koji je u utorak boravio u Banjoj Luci, iz tog je grada uputio oštre kritike na račun zapadne Europe i hvalio mađarskog premijera Viktora Orbana očevidno se uključujući u kampanju za predstojeće izbore u Mađarskoj baš kao i potpredsjednik SAD J.D. Vance.

Donald Trump Jr. stigao u Banja Luku Donald Trump Jr. stigao u Banja Luku Donald Trump Jr. stigao u Banja Luku
Donald Trump Junior bio je glavni govornik na susretu s lokalnim gospodarstvenicima i političarima iz Republike Srpske, organiziranom u sjedištu banjolučke gradske uprave, a u prvim su redovima bili čelnik vladajuće stranke u tom entitetu Milorad Dodik te njegovi najbliži suradnici i koalicijski partneri.

Trump Junior u konfuznom je dijalogu s moderatoricom i publikom govorio o poslovnim pothvatima koncerna The Trump Organization, čije je vođenje preuzeo zajedno s bratom Ericom otkako im je otac predsjednik SAD, ali je iznio i prilično neobične tvrdnje analizirajući globalna geopolitička zbivanja poput one da se u Mađarskoj priprema povratak komunista na vlast.

Mlađi Trump naveliko je hvalio poslovanje uz pomoć kripto valuta i uz pomoć umjetne inteligencije. Kazao je kako su njemu i njegovoj obitelji upravo kripto valute pomogle da se prežive "progone" odnosno bankrot nekretninskog biznisa koji je prijetio poslovima obitelji Trump zbog, kako sada tvrdi, političkih pritisaka.

Trump Mlađi u Banjoj Luci: 'Europa je katastrofa, a vlast u Mađarskoj žele komunisti!' 02:10
"Demokracija nije uvijek demokracija. Uvijek je bila i dalje je i 'oružje' diljem svijeta i stvarala nam je probleme", kazao je uz ostalo mlađi Trump.

Na pitanje voditeljice što misli o predstojećim parlamentarnim izborima u Mađarskoj kazao je kako je to velika stvar, a "Orban veliki borac za zapadne vrijednosti".

U današnjem svijetu u kojemu, po njegovu sudu, dominiraju liberalizam i ljevičarstvo, teško je biti konzervativac pa je Orbanov opstanak na vlasti stoga još važniji. Iskoristio je priliku kako bi kritizirao Veliku Britaniju i Francusku koje je nazvao "muslimanskim zemljama" jer nisu podržale rat njegovog oca protiv Irana.

Kazao je kako mu brojni ljudi s kojima se sastaje, a posebice investitori, uporno govore da je Europska unija "katastrofa koju treba popraviti".  Tvrdi i kako su "istočnoeuropljani" posljednji spasitelji Europe kojima stoga valja pomoći.

Sin predsjednika Trumpa iznio je i svoju ocjenu o čemu će zapravo Mađari odlučivati na izborima 12. travnja.

"Ti ljudi (Mađari) moraju izaći na izbore i osigurati da komunisti ne preuzmu vlast u Mađarskoj jer ako ona padne, past će i ostatak istočne Europe", kazao je Trump Junior.

Ulogu njegova domaćina u Banjoj Luci praktično je preuzeo Igor Dodik, sin Milorada Dodika i organizacijski tajnik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

On je u pozdravom govoru veličao sadašnjeg predsjednika SAD, zahvaljivao se njegovu sinu na dolasku i tvrdio kako bosanski Srbi dijele iste vrijednosti koje zagovara Trump. 

"Predsjednička pobjeda Donalda Trampa značajna je ne samo za Ameriku, nego za sva društva koja vole slobodu, njeguju kršćanstvo i obiteljske vrijednosti", kazao je mlađi Dodik dodajući kako su u RS "živnuli" nakon Trumpove pobjede na izborima 2024.

Milorad Dodik se pak oglasio na društvenoj mreži X povezujući dolazak sina predsjednika SAD u Banju Luku s posjetom potpredsjednika SAD-a Budimpešti u znak potpore mađarskom premijeru Viktoru Orbanu.

"Dolazak JD Vancea u Mađarsku i Donalda Trumpa Juniora u Banju Luku signal je važnog zaokreta američke administracije pod predsjednikom Trumpom, zabrinutosti za ovaj dio Europe u vezi statusa kršćana, a prije svega - partnerstva s domaćinima", napisao je Dodik u objavi.

Komentari 1
