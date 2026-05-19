Obavijesti

News

Komentari 4
I KUBA NA TAPETI

Trump: Možda opet napadnemo Iran do kraja ovog tjedna!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump: Možda opet napadnemo Iran do kraja ovog tjedna!
Foto: Kevin Lamarque

Kazao je i da iranski čelnici mole da se postigne dogovor, ali da će, ne postigne li se, u predstojećim danima uslijediti novi američki napad

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je rekao da će Sjedinjene Države možda morati ponovno napasti Iran i dodao da je bio samo sat vremena nadomak odluci o napadu prije nego što ga je odlučio odgoditi. 

"Tek me sat vremena danas dijelilo od toga da donesem odluku o napadu", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

Kazao je i da iranski čelnici mole da se postigne dogovor, ali da će, ne postigne li se, u predstojećim danima uslijediti novi američki napad.

PREGOVORI U TIJEKU Trump: 'Planirali smo napad na Iran, ali sam se predomislio...'
Trump: 'Planirali smo napad na Iran, ali sam se predomislio...'

"Dakle, mislim dva ili tri dana, možda petak, subota, nedjelja, tako nešto, možda početkom sljedećeg tjedna, u ograničenom vremenu jer im ne možemo dopustiti da imaju novo nuklearno oružje."

Govoreći o Kubi, Trump je rekao kako vjeruje da se može postići diplomatski dogovor s vladom u Havani i da može pomoći toj zemlji bez obzira na to hoće li ondje doći do "promjene režima" ili ne.

"Mislim da se može" postići, odgovorio je Trump novinarima u Bijeloj kući na pitanje vjeruje li da se može postići diplomatski dogovor s Kubom.

"Kuba nas zove. Treba im pomoć. Ali Kuba je propala nacija. Kubi treba pomoć i mi ćemo to učiniti."

Administracija je aktualnu kubansku komunističku vladu nazvala korumpiranom i nesposobnom te se zalaže za promjenu režima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Potresne scene s komemoracije za Luku: Evo kako se na sudu branio njegov ubojica Aleksić
STRAVIČAN ZLOČIN

Potresne scene s komemoracije za Luku: Evo kako se na sudu branio njegov ubojica Aleksić

Grad Drniš zavijen je u crno nakon tragedije u kojoj je ubijen 19-godišnji Luka. Njega je tijekom dostave pizze na terasi obiteljske kuće ubio Kristijan Aleksić (50). Policija ga je uhitila dan kasnije
Majka je odlučila Luku pokopati u odijelu u kojem je trebao na maturalnu: Plaču nebo i zemlja
PREVELIKA TUGA

Majka je odlučila Luku pokopati u odijelu u kojem je trebao na maturalnu: Plaču nebo i zemlja

"Fenomenalno dijete, beskrajno drago i dobro" kaže ravnatelj srednje koju je Luka pohađao, Hrvoje Pekas.
Prijatelj ubijenog Luke (19): Bojao se ići tu, išao sam s njim. Aleksić je otvorio vrata i pucao
'VIDIO SAM LUKU KAKO PADA...'

Prijatelj ubijenog Luke (19): Bojao se ići tu, išao sam s njim. Aleksić je otvorio vrata i pucao

"Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan, otvara vrata i govori "uđi, uđi", međutim Luka mu ide predati dostavu i Aleksić u tom trenutku puca", priča prijatelj ubijenog Luke, Ivan...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026