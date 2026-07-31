Trump najavio razoružavanje Hamasa u Gazi: 'To je ključan korak, povući će se i Izraelci'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je Odbor za mir (Board of Peace) postigao dogovor o potpunom razoružanju Hamasa i drugih naoružanih skupina u Gazi. Vijest je za BBC potvrdio i visoki dužnosnik Hamasa, koji je najavio da će skupina uskoro objaviti i službeno priopćenje.

Izrael zasad nije službeno reagirao. Razoružanje Hamasa i obnova Gaze ključni su dio druge faze sporazuma o prekidu vatre, postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Trump je izjavio da će se izraelske snage povući iz Gaze "paralelno s dovršetkom razoružanja", opisujući dogovor kao "ključan korak da Gazu konačno može voditi nova palestinska vlada".

Foto: Nir Elias

Ključni detalji sporazuma

Trump je u objavi na društvenoj mreži Truth Social ocijenio sporazum kao važan korak u ostvarenju njegovog "Plana od 20 točaka". Objasnio je da će se sporazum provoditi postupno, pri čemu će se izraelska vojska povući tek nakon što razoružanje bude u potpunosti dovršeno. Provedba cjelokupnog plana mogla bi potrajati između 200 i 350 dana.

​- Međunarodne stabilizacijske snage surađivat će s novom palestinskom policijom kako bi osigurale Gazu za njezine stanovnike i okolno stanovništvo - poručio je Trump, zahvalivši pritom Egiptu, Katru i Turskoj kao posrednicima.

Na pitanje novinara o tome koliko je SAD uvjeren da će Izrael ispoštovati povlačenje, jedan je američki dužnosnik naglasio da Washington ne traži ništa izvan okvira plana koji je Izrael već odobrio. Izrazio je uvjerenje da će se Izrael pridržavati dogovora, iako je priznao da bi Trump bio "vrlo razočaran" ako bi se dogodilo suprotno.

Foto: DAWOUD ABU ALKAS

Proces razoružanja i provjere

Prema dokumentima plana u koje je BBC imao uvid, proces uključuje popisivanje i skladištenje preostalog teškog naoružanja Hamasa pod nadzorom palestinskih vlasti. To se smatra ključnim korakom za uklanjanje najveće prepreke mirovnoj inicijativi.

Razoružanje će započeti s manjim naoružanim skupinama. Tek nakon toga, Hamas će započeti s demontiranjem svoje vojne infrastrukture velikih razmjera, od mreže tunela i skladišta oružja do proizvodnih pogona, za što će trebati znatno više vremena. Američka vlada naglašava da je mirovni plan osmišljen prema načelu "bez povjerenja" i uz strogu provjeru, što znači da ni Hamas ni Izrael ne mogu prijeći na sljedeću fazu prije nego što u potpunosti ispune svoje obveze.

*uz korištenje AI-ja