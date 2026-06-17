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POZVAO SE NA ISTRAGU

Trump nakon napada i smrti više od 175 djevojčica: 'Nitko nije namjerno napao školu'

Piše HINA,
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Trump nakon napada i smrti više od 175 djevojčica: 'Nitko nije namjerno napao školu'
Foto: Ansgar Haase/DPA

Američki predsjednik Donald Trump je u srijedu rekao da "nitko nije namjerno" napao školu za djevojčice u Iranu u veljači, pozivajući se na istragu događaja

Reuters je prvi izvijestio da je interna vojna istraga američke vojske pokazala da su snage Sjedinjenih Američkih Država vjerojatno odgovorne za smrtonosan napad u Minabu na jugu Irana. Pentagon je otada proširio istragu, no nije potvrdio bilo kakve preliminarne nalaze. U napadu 28. veljače, tijekom prvog dana sukoba, ubijeno je preko 175 djevojčica i nastavnika, prema iranskim dužnosnicima.

"To je pod istragom", kazao je Trump na tiskovnoj konferenciji na marginama samita skupine G7 u francuskom odmaralištu Evian-les-Bains, dodajući da se u ratu griješi.

"Nitko to nije učinio namjerno", dodao je američki predsjednik. 

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Trump je prvotno bez dokaza tvrdio da je Iran odgovoran za incident. Otada govori da ne zna dovoljno o napadu, da je istraga u tijeku te da će prihvatiti njene rezultate.

Čelnik Središnjeg zapovjedništva američke vojske je prošlog mjeseca rekao da je istraga napada na školu za djevojčice bila "zamršena" s obzirom na to da se nalazila na aktivnoj bazi za iranske krstareće projektile, no da se postupak privodi kraju.

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Arhivirane kopije internetske stranice škole pokazuju da je ustanova bila pored objekta kojim upravlja iranska Revolucionarna garda, ogranak oružanih snaga koji odgovara iranskom vrhovnom vođi.

Reuters je izvijestio, pozivajući se na upućene izvore, da se čini da su američki dužnosnici odgovorni za pripremu ciljeva koristili zastarjele obavještajne podatke.

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