Trump nakon sastanaka u Dohi: SAD i Iran slažu se vrlo dobro!

"Denuklearizacija Irana dobro napreduje", rekao je Trump novinarima. "Održali su jako dobre sastanke pa ćemo vidjeti." SAD i Iran održali su u srijedu tehničke razgovore u katarskoj prijestolnici Dohi u nastojanju da dogovore uvjete prolaska brodova Hormuškim tjesnacem i trajnog primirja, rekli su izvor izravno upoznat s razgovorima i iranski dužnosnik.

Trumpov zet Jared Kushner i izaslanik Steve Witkoff sastali su se s premijerom Katra, zemlje koja uz Pakistan posreduje u razgovorima, kako bi postavili temelje za pregovore, ali njih dvojica neće prisustvovati samim raspravama, rekao je izvor izravno upoznat s razgovorima.

„Slažemo se vrlo dobro“, rekao je Trump, dodajući da je Iran „puno napredovao“. „Dobri su oni“, dodao je predsjednik.