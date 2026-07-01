Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da se Sjedinjene Države vrlo dobro slažu s Iranom i da su nedavni sastanci u Katru prošli dobro
Trump nakon sastanaka u Dohi: SAD i Iran slažu se vrlo dobro!
"Denuklearizacija Irana dobro napreduje", rekao je Trump novinarima. "Održali su jako dobre sastanke pa ćemo vidjeti." SAD i Iran održali su u srijedu tehničke razgovore u katarskoj prijestolnici Dohi u nastojanju da dogovore uvjete prolaska brodova Hormuškim tjesnacem i trajnog primirja, rekli su izvor izravno upoznat s razgovorima i iranski dužnosnik.
Trumpov zet Jared Kushner i izaslanik Steve Witkoff sastali su se s premijerom Katra, zemlje koja uz Pakistan posreduje u razgovorima, kako bi postavili temelje za pregovore, ali njih dvojica neće prisustvovati samim raspravama, rekao je izvor izravno upoznat s razgovorima.
„Slažemo se vrlo dobro“, rekao je Trump, dodajući da je Iran „puno napredovao“. „Dobri su oni“, dodao je predsjednik.
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