Objavljeno je koliko je Melania zaradila od dokumentarca o njoj

Dokumentarni film o američkoj prvoj dami, Melaniji Trump, u kinima se počeo prikazivati u siječnju ove godine te je izazvao podijeljena mišljenja publike. Filmski su kritičar film ocijenili vrlo loše, ali je zato publika reagirala znatno pozitivnije. Tu razliku najbolje pokazuje stranica Rotten Tomatoes, na njoj film ima tek 10% pozitivnih ocjena kritičara, no zato ima skoro pa savršene ocjene gledatelja gdje ih je čak 99% pozitivnih.

Unatoč pozitivnim ocjenama publike, film je doživio komercijalni neuspjeh te je na svjetskim kinoblagajnama zaradio oko 16,6 milijuna dolara. Produkciju je podržao Amazon MGM, koji je u vlasništvu Amazona, ugovorom vrijednim oko 40 milijuna dolara, dok je dodatnih 35 milijuna dolara potrošeno na marketing.

Objavom financijskog izvješća Donalda Trumpa otkriveno je koliko je i sama Melania Trump zaradila od svog filma. Radi se o iznosu većem od 10 milijuna dolara koji proizlazi iz licenciranja njezina lika producentima filma. NBC News prenosi kako su ti podaci dio Trumpovog financijskog izvješća od 927 stranica.

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Unatoč lošim rezultatima, Donald Trump je u veljači branio svoju suprugu tvrdeći kako se radi o jako uspješnom filmu, a za nju je govorio kako je velika filmska zvijezda.

- Uvijek kažem da je to problem, jer u jednoj obitelji ne mogu biti dvije zvijezde. Rekao sam joj da ne možemo imati dvije zvijezde u obitelji. Kina su puna, posebno se žene vraćaju gledati film dva, tri ili čak četiri puta - izjavio je tada Trump.