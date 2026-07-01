Obavijesti

Show

Komentari 3
KRITIČARI NISU ODUŠEVLJENI NJIME

Objavljeno je koliko je Melania zaradila od dokumentarca o njoj

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Objavljeno je koliko je Melania zaradila od dokumentarca o njoj
5
Foto: x
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Početkom godine izašao je dokumentarac o američkoj prvoj dami, a sada je poznato i koliko je ona zaradila od njega

Admiral

Dokumentarni film o američkoj prvoj dami, Melaniji Trump, u kinima se počeo prikazivati u siječnju ove godine te je izazvao podijeljena mišljenja publike. Filmski su kritičar film ocijenili vrlo loše, ali je zato publika reagirala znatno pozitivnije. Tu razliku najbolje pokazuje stranica Rotten Tomatoes, na njoj film ima tek 10% pozitivnih ocjena kritičara, no zato ima skoro pa savršene ocjene gledatelja gdje ih je čak 99% pozitivnih.

Unatoč pozitivnim ocjenama publike, film je doživio komercijalni neuspjeh te je na svjetskim kinoblagajnama zaradio oko 16,6 milijuna dolara. Produkciju je podržao Amazon MGM, koji je u vlasništvu Amazona, ugovorom vrijednim oko 40 milijuna dolara, dok je dodatnih 35 milijuna dolara potrošeno na marketing.

IZAŠAO DOKUMENTARAC Kritičari o filmu Melania: 'Čak bi se i Sjeverna Koreja posramila'
Kritičari o filmu Melania: 'Čak bi se i Sjeverna Koreja posramila'

Objavom financijskog izvješća Donalda Trumpa otkriveno je koliko je i sama Melania Trump zaradila od svog filma. Radi se o iznosu većem od 10 milijuna dolara koji proizlazi iz licenciranja njezina lika producentima filma. NBC News prenosi kako su ti podaci dio Trumpovog financijskog izvješća od 927 stranica. 

storyeditor/2026-02-02/PXL_REU_280126_145504588.jpg
storyeditor/2026-02-02/PXL_REU_280126_145504588.jpg | Foto: Pixsell/Reuters

Unatoč lošim rezultatima, Donald Trump je u veljači branio svoju suprugu tvrdeći kako se radi o jako uspješnom filmu, a za nju je govorio kako je velika filmska zvijezda. 

PRETPREMIJERA ‘MELANIE’ Prva dama Amerike prostrla crveni tepih pa pustila Trumpu i gostima svoj dokumentarac...
Prva dama Amerike prostrla crveni tepih pa pustila Trumpu i gostima svoj dokumentarac...

- Uvijek kažem da je to problem, jer u jednoj obitelji ne mogu biti dvije zvijezde. Rekao sam joj da ne možemo imati dvije zvijezde u obitelji. Kina su puna, posebno se žene vraćaju gledati film dva, tri ili čak četiri puta - izjavio je tada Trump.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO U 'Život na vagi' ušao je s gotovo 170 kilograma, a evo kako sad izgleda Dominik Šarić
TRANSFORMIRAO SE

FOTO U 'Život na vagi' ušao je s gotovo 170 kilograma, a evo kako sad izgleda Dominik Šarić

Dominika Šarića gledatelji su upoznali u RTL-ovu showu 'Život na vagi', u kojem je odnio pobjedu i osvojio glavnu nagradu od 20.000 eura. Tijekom natjecanja izgubio je 57,3 kilograma, odnosno 33,8 posto svoje početne tjelesne mase.
FOTO Pamela Anderson bila je najveći seks-simbol na svijetu: Pogledajte kako se mijenjala
SLAVI 59. ROĐENDAN

FOTO Pamela Anderson bila je najveći seks-simbol na svijetu: Pogledajte kako se mijenjala

Pamela Anderson je karijeru započela kao manekenka, a malo nakon toga postala je zaštitno lice časopisa Playboy te jedan od najvećih seks-simbola 90-ih godina. Pažnju javnosti plijenila je i privatnim životom, a posljednjih godina odustala je od šminke. Danas slavi 59. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
FOTO Kim pozirala u grudnjaku i gaćicama: 'Hamilton, sretniče!'
VRUĆE IZDANJE

FOTO Kim pozirala u grudnjaku i gaćicama: 'Hamilton, sretniče!'

Kim Kardashian objavila je nove fotografije na Instagramu na kojima je u donjem rublju pokazala svoje bujne obline

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026