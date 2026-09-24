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KINESKI ŠEF U GOSTIMA

Trump nakon sastanka s Xijem u Bijeloj kući: 'Bilo je sjajno!'

Piše HINA,
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Trump nakon sastanka s Xijem u Bijeloj kući: 'Bilo je sjajno!'
Foto: Kevin Lamarque
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Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je sastanak s kineskim kolegom Xijem kao iznimno uspješan, a razgovor se fokusirao na ključna pitanja poput trgovinskih odnosa i stabilnosti u regiji Tajvana.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da je sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom bio "sjajan", nakon što su dvojica čelnika razgovarala u Bijeloj kući.

Xi je na sastanku rekao da Kina podržava povratak Sjedinjenih Američkih Država i Irana sporazumu iz lipnja, čiji je cilj bio okončati rat i omogućiti ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, izvijestila je kineska državna novinska agencija Xinhua.

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Kineski predsjednik također je rekao da se nada da će SAD ostati pri stajalištu protiv "neovisnosti Tajvana" te da će oprezno postupati u vezi s pitanjem Tajvana, navodi Xinhua.

Sastanak Trumpa i Xija drugi je susret dvojice čelnika ove godine, a održava se nakon razdoblja trgovinskih napetosti između dviju najvećih svjetskih gospodarstava.

Dvije strane posljednjih mjeseci nastoje produljiti trgovinsko primirje, dok istodobno ostaju otvorena pitanja pristupa naprednim tehnologijama i kineske kontrole izvoza rijetkih zemnih minerala.

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