'Trump namjerno uvodi kaos da bi mogao sve kontrolirati. To je njegova opsesija, ali i neznanje'

U posljednjem šokantnom incidentu, koji je ponovno podigao ozbiljne političke i pravne prijepore u SAD-u, Imigracijska i carinska služba (ICE) prebacila je dvogodišnju djevojčicu i njezina oca iz Minnesote u Teksas, unatoč tome što je sud izdao jasnu naredbu kojom se zabranjuje njihov transfer. Ovaj čin nije izolirani slučaj nego dio šireg trenda koji izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog opasnosti za temelje američke demokracije. Kritičari tvrde da je postupanje ICE-a samo simptom većeg problema, sustavnog izbjegavanja pravde, političkoga kaosa i prijetnje za pravni okvir zemlje.

Dana 22. siječnja Elvis Joel Tipan-Echeverria i njegova dvogodišnja kći Chloe Renata Tipan Villacis vraćali su se iz trgovine u južnome Minneapolisu. Prema navodima odvjetnika obitelji, agenti ICE-a, koji su bili u civilnoj odjeći, pratili su njihovo vozilo do kuće. Kad je Tipan-Echeverria odbio otvoriti vrata, agenti su nasilno razbili prozor automobila dok je djevojčica bila unutra. Iako su pokušali predati dijete majci, koja je stajala na vratima kuće, ICE to nije dopustio, oca i kćer uhitili su i odveli u pritvor. Savezna sutkinja Kathy Menendez izdala je nalog zabranjujući ICE-u premještaj oca i kćeri izvan Minnesote te naređujući njihovo puštanje. No samo dvadeset minuta poslije toga ICE je obavijestio sud da su već ukrcali oca i dijete na komercijalni let za Teksas, izravno ignorirajući sudski nalog.

Uz to, Alexa Prettija, 37-godišnjeg medicinskog tehničara iz Minneapolisa, ubio je savezni agent u subotu tijekom operacije u Minnesoti. Bio je zaposlen u bolnici VA i poznat po brizi za pacijente. Pretti je bio aktivan u prosvjedima protiv ICE-a, a snimke pokazuju kako je pokušao pomoći drugima prije nego što su ga oborili, prskali kemijskim sredstvom i ubili s nekoliko hitaca. Policija tvrdi da je pokušao napasti agente, no lokalni čelnici to nisu potvrdili.

ICE pod vodstvom Trumpove administracije koristi taktike koje mnogi pravni stručnjaci smatraju sustavnim izbjegavanjem pravde. Premještanje pritvorenika u druge savezne države, osobito one s konzervativnijim pravnim sustavom, poput Teksasa, omogućava vlastima da izbjegnu sudove koji bi mogli osporiti zakonitost njihovih postupaka. Virgil Wiebe, profesor prava na Sveučilištu St. Thomas, komentirao je kako se ovakve prakse koriste da bi se smanjila mogućnost za uspješne pravne akcije na lokalnoj razini.

Takvo ponašanje agenta ICE-a izaziva zabrinutost zbog nepoštovanja ljudskih prava i pravnih normi u SAD-u.

Američki politolog Cody McClain Brown sa Sveučilišta u Zagrebu rekao je za 24sata da politika ICE-a i njihovih postupaka predstavlja prijetnju srži američke demokracije. Prema njegovu mišljenju, trenuci poput ovog u Minnesoti ilustriraju kako se zakonitost sustava počela urušavati pod utjecajem političkih ciljeva. Brown upozorava da je ICE postao nešto nalik na paravojnu organizaciju koja ima golemu moć odlučivanja, a često djeluje bez jasno definirane odgovornosti ili pravnih ograničenja. Govoreći o djelovanju američke imigracijske službe ICE, Brown navodi kako se ono može sažeti u dvije ključne točke: djelovanje suprotno američkim zakonima te djelovanje ICE-a kao paravojne skupine koja ima ogromnu moć odlučivanja bez jasno definiranih ograničenja.

- Trump ima snažnu i glasnu retoriku, a u njegovu MAGA mjehuru ljudi vjeruju njegovoj poruci - rekao je Brown i dodao kako su "prestali vjerovati svojim očima i svojim novčanicima te misle da je sve odlično i da se konačno zauzima za njih". Izvan tog mjehura, ističe, "sve izgleda kao kompletni i totalni nered", uz dojam da se Trump i njegovi pobornici ponašaju kao da je "prije njegova dolaska na vlast u SAD-u vladala apokalipsa".

Pod vodstvom Trumpove administracije, politička retorika koja se temelji na strahu i demonizaciji imigranata postala je temelj za akcije ICE-a. Službe za provedbu zakona i imigracijska tijela često su u poziciji da odlučuju o životu ljudi bez odgovarajuće pravne kontrole ili nadzora. U isto vrijeme, bivši predsjednik Trump i njegovi pristaše nastavljaju zagovarati politiku masovnih deportacija i ograničavanja ljudskih prava.

Brown napominje kako Trumpova politika izaziva kaos jer stvara situaciju u kojoj svaki pokušaj usklađivanja sa zakonima i normama društva postaje sve teži, a istodobno se jača kontrola na osnovi straha.

- ICE provodi politiku koja je suprotna zakonima, a sve u svrhu ispunjavanja kvota i političkih ciljeva. To vodi prema ozbiljnoj destabilizaciji društva. Na čelu SAD-a imamo narcisa koji ne razumije politiku - rekao je Brown.

Posebno odbacuje tvrdnje da je Trumpov dolazak na vlast doveo do pada kriminala i broja ubojstava.

- To je potpuno netočno. Stopa kriminala počela se smanjivati još 2020. i 2021. To nije stvar koja se može promijeniti preko noći - rekao je Brown.

Iako kritike postoje i unutar njegovih redova, Brown ih smatra beznačajnima.

- SAD je politički ustrojen tako da je vlast jako centralizirana. Ljudi unutar stranke moraju biti privrženi vlasti zbog stroge podjele između republikanaca i demokrata. Nitko ne želi izgubiti bazu, koja se ne mijenja na drugu stranu političkog spektra - rekao je Brown.

Trumpove ciljeve, zaključuje Brown, teško je odrediti, no smatra kako je jasno da "u zemlji želi kaos i veliki strah jer tako sve ima pod strogom kontrolom, što je njemu izuzetno važno".

- Nije isključeno da ide i prema ukidanju izbora zbog kaosa. Demokrati, s druge strane, sigurno će ići u blokadu vlade jer im je to trenutno jedini alat u rukama - zaključio je Brown.

Prema anketama CBS News - YouGov, više od 60% Amerikanaca smatra da je ICE previše strog.