Trump napao frendicu Meloni: Nisam znao da je takva! Šokiran sam. Pa nju uopće nije briga

Do prije nekoliko tjedana ju je hvalio, a sad kaže da dugo nisu pričali i da ga je razočarala

Američki predsjednik Donald Trump uputio je oštru i izravnu kritiku talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni, donedavno jednoj od svojih najbližih europskih saveznica. U ekskluzivnom telefonskom intervjuu za talijanski list Corriere della Sera, Trump je izjavio da je "šokiran" njezinim ponašanjem, optuživši je za odbijanje suradnje u vezi s iranskim nuklearnim programom i ratom koji je u tijeku. Ovaj istup označava dramatičan preokret u odnosima koji su se donedavno smatrali iznimno bliskima, Corriere.

Prije samo nekoliko tjedana Trump je istom listu opisivao Meloni kao 'izvrsnu lidericu i prijateljicu" koja "uvijek pokušava pomoći'. Toliko su bili bliski da je Meloni jedina od europskih liderica pozvana na njegovu inauguraciju u siječnju 2025. godine. Danas Trump kaže da s Meloni dugo nije pričao.

​- Šokiran sam njome. Mislio sam da ima hrabrosti, pogriješio sam - rekao je Trump.

Glavni uzrok razdora je talijansko stajalište o ratu s Iranom. Trump optužuje Meloni da odbija pomoći u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, koji je Iran blokirao, unatoč tome što Italija ovisi o uvozu energenata.

​- Ona jednostavno kaže da Italija ne želi biti uključena. Misli da bi Amerika trebala obaviti posao za nju - kazao je američki predsjednik, koji je u sve uključio i NATO.

​- Zato što nam ne želi pomoći s NATO-om, ne želi nam pomoći da se riješimo nuklearnog oružja. Ona je vrlo drugačija od onoga što sam mislio - poručio je, referirajući se na iranski program razvoja nuklearnog oružja.

Meloni je nedavno javno osudila Trumpovu kritiku pape Lava kojeg je američki predsjednik nazvao užasnim i optužio ga da ne razumije iransku nuklearnu prijetnju. Meloni je rekla da su te izjave neprihvatljive.

No Trump joj nije ostao dužan.

​- Ona je ta koja je neprihvatljiva, jer je nije briga ima li Iran nuklearno oružje i raznio bi Italiju za dvije minute da ima priliku - odgovorio je Trump.
 

NOĆ UŽASA U ŠESTINAMA Žrtva i osumnjičeni su iz BiH, susjedi za 24sata: 'Sve su pretresali...'
UBOJSTVO U ŠESTINAMA

NOĆ UŽASA U ŠESTINAMA Žrtva i osumnjičeni su iz BiH, susjedi za 24sata: 'Sve su pretresali...'

Stanovnici su mislili da se radi o raciji zbog droge, vrata su navodno bila zabarikadirana. Uhićenog navodno pronašli na katu. Istražili smo mračnu povijest kuće koja je predmet sudskog procesa zbog pranja novca
Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'
OSAM GODINA BORBE

Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'

Ivan je dva mjeseca bio u komi. Mozak mu je naticao. Ostao je slijep. Jedva preživljava. Mladić koji ga je učinio invalidom gradi uspješnu pjevačku karijeru. Nikad mu se nije ispričao
NEUSPJEŠNA BLOKADA Iranski brodovi prošli kroz tjesnac. Kina oštro kritizirala potez SAD-a
IZ MINUTE U MINUTU

NEUSPJEŠNA BLOKADA Iranski brodovi prošli kroz tjesnac. Kina oštro kritizirala potez SAD-a

Sjedinjene Države postigle su velik napredak u razgovorima s Iranom, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance u ponedjeljak u razgovoru za Fox News. Upitan slijede li novi razgovori, Vance je rekao da je sad lopta na iranskom terenu

