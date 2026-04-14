Trump napao frendicu Meloni: Nisam znao da je takva! Šokiran sam. Pa nju uopće nije briga

Američki predsjednik Donald Trump uputio je oštru i izravnu kritiku talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni, donedavno jednoj od svojih najbližih europskih saveznica. U ekskluzivnom telefonskom intervjuu za talijanski list Corriere della Sera, Trump je izjavio da je "šokiran" njezinim ponašanjem, optuživši je za odbijanje suradnje u vezi s iranskim nuklearnim programom i ratom koji je u tijeku. Ovaj istup označava dramatičan preokret u odnosima koji su se donedavno smatrali iznimno bliskima, Corriere.

Prije samo nekoliko tjedana Trump je istom listu opisivao Meloni kao 'izvrsnu lidericu i prijateljicu" koja "uvijek pokušava pomoći'. Toliko su bili bliski da je Meloni jedina od europskih liderica pozvana na njegovu inauguraciju u siječnju 2025. godine. Danas Trump kaže da s Meloni dugo nije pričao.

​- Šokiran sam njome. Mislio sam da ima hrabrosti, pogriješio sam - rekao je Trump.

Glavni uzrok razdora je talijansko stajalište o ratu s Iranom. Trump optužuje Meloni da odbija pomoći u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, koji je Iran blokirao, unatoč tome što Italija ovisi o uvozu energenata.

​- Ona jednostavno kaže da Italija ne želi biti uključena. Misli da bi Amerika trebala obaviti posao za nju - kazao je američki predsjednik, koji je u sve uključio i NATO.

​- Zato što nam ne želi pomoći s NATO-om, ne želi nam pomoći da se riješimo nuklearnog oružja. Ona je vrlo drugačija od onoga što sam mislio - poručio je, referirajući se na iranski program razvoja nuklearnog oružja.

Meloni je nedavno javno osudila Trumpovu kritiku pape Lava kojeg je američki predsjednik nazvao užasnim i optužio ga da ne razumije iransku nuklearnu prijetnju. Meloni je rekla da su te izjave neprihvatljive.

No Trump joj nije ostao dužan.

​- Ona je ta koja je neprihvatljiva, jer je nije briga ima li Iran nuklearno oružje i raznio bi Italiju za dvije minute da ima priliku - odgovorio je Trump.

