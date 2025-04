Trump napao Kinu: 'Vi ste najveći zlostavljači. Pospani Biden vam je nabio suficit!'

Trump se ponovno oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Kritizirao je bivšeg predsjednika Bidena, njegovu administraciju i trgovinsku politiku između Washingtona i Pekinga u njegovom mandatu.

- Cijene nafte padaju, kamatne stope padaju, cijene hrane padaju, nema inflacije i dugo zlostavljane SAD tjedno zarađuju milijarde dolara od zemalja koje su ih iskorištavale preko carina. I sve to dok najveći zlostavljač Kina proživljava krah na tržištu, a upravo su povećali carine za 34 posto i ignorirali moje upozorenje zemljama koje nas iskorištavaju da ne uzvraćaju udarac. Desetljećima su iskorištavali staru, dobru Ameriku. Krive su naše bivše vođe koji su dopustili da se to i puno toga drugoga dogodi našoj zemlji. Učinimo Ameriku ponovno velikom - napisao je Trump na Truth Socialu.

Foto: Truth Social

Cijene dionica na azijskim burzama oštro su pale nakon Trumpovih carina. Američki predsjednik je još jednom optužio prethodnu administraciju za katastrofalnu ekonomsku politiku prema najvećem američkom suparniku.

Foto: Truth Social

- Imamo ogromne financijske deficite s Kinom, EU i drugima. To se jedino može popraviti carinama koje donose desetke milijardi dolara SAD-u. Već su na snazi i to je prekrasna stvar za vidjeti. Suficit je porastao tijekom predsjedništva pospanog Joea Bidena. To ćemo preokrenuti i to brzo. Jednog dana će ljudi shvatiti da su carine, za Sjedinjene Američke Države vrlo lijepa stvar - napisao je Trump.