Trump: Nemaju avione, nemaju protuzračnu obranu. Iran: Spremni smo za invaziju!

Trump: Nemaju avione, nemaju protuzračnu obranu. Iran: Spremni smo za invaziju!
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči ustvrdio je da je Iran spreman za američku kopnenu invaziju

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je Iran kontaktirao Sjedinjene Američke Države u pokušaju da postigne dogovor o završetku rata.

 - Zovu i pitaju: ‘Kako možemo postići dogovor - rekao je Trump i dodao.

Dim iznad teheranske autoceste nakon američko-izraelskog napada
 - Malo kasnite, sada se mi želimo boriti više nego oni - rekao je Trump u Bijeloj kući.

 - Nemaju zračne snage, nemaju protuzračnu obranu. Svi njihovi avioni su nestali, komunikacije su uništene - rekao je vrhovni zapovjednik američke vojske.

Trump je pritom ustvrdio da američka vojska nastavlja ostvarivati velike uspjehe na bojištu.

 -Naša vojska nastavlja uništavati neprijatelja - rekao je.

STALNO IH GAĐAJU Iran uzdrmao Abu Dhabi. Sirene tule u Dubaiju. Emirati gore!
Iran uzdrmao Abu Dhabi. Sirene tule u Dubaiju. Emirati gore!

S druge strane se diseminiraju dijametralno suprotne poruke. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči ustvrdio je da je Iran spreman za američku kopnenu invaziju. Također je rekao da se Iran neće vratiti za pregovarački stol nakon što su SAD-a i Izraela usred pregovora započeli s napadima.

