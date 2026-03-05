Iran uzdrmao Abu Dhabi. Sirene tule u Dubaiju. Emirati gore!

Ujedinjeni Arapski Emirati su na posebnom udaru Islamske Republike otkako je počeo rat prošlu subotu. Turistička, sportska i tehnološka meka je pod stalnim udarima dronova i projektila s druge strane Omanskog zaljeva.

Gust oblak crnog dima uzdiže se iznad svjetski poznate Jas Marine u Abu Dhabiju nakon što je Iran večeras pokrenuo novi napad dronovima.

Stanovnici Dubaija požurili su u skloništa dok su sirene odjekivale širom zemlje, dok iranski režim nastavlja žestoko napadati Izrael, Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike na Bliskom istoku.

Napadi dronovima i projektilima dio su šire eskalacije sukoba, pri čemu su iranski projektili i dronovi posljednjih dana gađali više država u Zaljevu, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, dok su sustavi protuzračne obrane presreli velik broj projektila.