Trump nije siguran hoće li biti učinaka njegove ekonomske politike do izbora

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Brian Snyder

Predsjednik tvrdi da njegova gospodarska politika, uključujući nametanje velikog raspona carina na uvoz, stvara radna mjesta, potiče burzu i privlače povećana ulaganja u Sjedinjene Države

Američki predsjednik Donald Trump nije siguran hoće li republikanci zadržati kontrolu nad Zastupničkim domom na međuizborima sljedeće godine, koji se održavaju na polovici njegovog mandata,  jer se učinak njegove ekonomske politike neće osjetiti u potpunosti, izvijestio je Wall Street Journal.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

FIFA pokreće godišnju Nagradu za mir za izvlačenje pobjednika Svjetskog prvenstva, a Trump je jedan od kandidata 06:45
FIFA pokreće godišnju Nagradu za mir za izvlačenje pobjednika Svjetskog prvenstva, a Trump je jedan od kandidata | Video: 24sata/Reuters

Trump je u razgovoru za Journal u petak rekao: "Ne mogu vam reći. Ne znam kada će sav taj novac početi djelovati", kada su ga pitali hoće li republikanci izgubiti Zastupnički dom u studenom.

Na međuizborima u studenome 2026. bira se čitav Zastupnički dom Kongresa te trećina senatora, a održava se i niz izbora na nižim razinama vlasti.

Predsjednik tvrdi da njegova gospodarska politika, uključujući nametanje velikog raspona carina na uvoz, stvara radna mjesta, potiče burzu i privlače povećana ulaganja u Sjedinjene Države.

Nakon što je prošle godine vodio kampanju s obećanjima o obuzdavanju inflacije, Trump zadnjih tjedana naizmjenično odbacuje da postoji problem pada standarda, okrivljavajući predsjednika Joea Bidena za to i obećaje da će njegova ekonomska politika koristiti Amerikancima sljedeće godine. 

- Mislim da će do trenutka kada budemo morali razgovarati o izborima, što je za nekoliko mjeseci, naše cijene biti u dobrom stanju - rekao je Trump u intervjuu.

Prošli mjesec predsjednik je ukinuo carine na više od 200 prehrambenih proizvoda suočen s rastućom tjeskobom među američkim potrošačima zbog visokih cijena namirnica. Predsjednik nije rekao hoće li smanjiti carine na još neku robu, izvijestio je Journal.

Popularnost Trumpa porasla je na 41% u novoj anketi Reutersa/Ipsosa, ali pozitivna ocjena njegovog učinka na troškove života iznosila je samo 31%.

Demokrati su ostvarili niz pobjeda na državnim i lokalnim izborima u Virginiji, New Jerseyju i New Yorku, gdje je ključna tema bila rastuća zabrinutost birača oko održavanja životnog standarda, uključujući visoke cijene hrane.

Dužnosnici su rekli da će se Trump uključiti u predizbornu kampanju širom zemlje u novoj godini kako bi podržao republikanske kandidate i naglasio svoje uspjehe u ekonomskoj politici.

Trump tvrdi da će njegovo smanjenje poreza i carine na stranu robu donijeti više novca u džepove američkih obitelji.

