Trump: Nikada nećemo dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak u svom govoru o stanju nacije da nikada neće dopustiti Iranu da posjeduje nuklearno oružje.

"Moja je preferencija riješiti ovaj problem diplomatskim putem", rekao je Trump pred američkim Kongresom u Washingtonu. "Ali jedno je sigurno, nikada neću dopustiti da najveći svjetski sponzor terora, što oni daleko jesu, ima nuklearno oružje", dodao je američki predsjednik.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:27 Najdulje obraćanje naciji. Trump je sat i 48 minuta govorio o ekonomiji, migrantima i svijetu | Video: 24sata/reuters

Trump je rekao da još nije dobio nikakvu obvezu od iranske vlade da će se odreći nuklearnog oružja.

Iran već godinama inzistira da je njegov nuklearni program isključivo u civilne svrhe. Međutim, zemlja se ne želi odreći obogaćivanja uranija. Visoko obogaćeni uranij potreban je za razvoj nuklearnih bombi.

Sjedinjene Države i Iran trenutačno pregovaraju o kontroverznom iranskom nuklearnom programu, ali do sada nije postignut opipljiv napredak.

Trump je zaprijetio Teheranu napadom ako pregovori propadnu. Washington je nedavno značajno povećao svoju vojnu prisutnost u regiji.

Izrael je prošlog lipnja 12 dana ratovao protiv Irana i bombardirao ključna nuklearna postrojenja u Iranu zajedno sa SAD-om. Iran je odgovorio masovnim raketnim napadima na izraelske gradove, uključujući Tel Aviv.