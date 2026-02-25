Obavijesti

Trump: Nikada nećemo dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Evelyn Hockstein

Moja je preferencija riješiti ovaj problem diplomatskim putem", rekao je Trump pred američkim Kongresom u Washingtonu. "Ali jedno je sigurno, nikada neću dopustiti da najveći svjetski sponzor terora, što oni daleko jesu, ima nuklearno oružje", dodao je američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak u svom govoru o stanju nacije da nikada neće dopustiti Iranu da posjeduje nuklearno oružje.

Trump je rekao da još nije dobio nikakvu obvezu od iranske vlade da će se odreći nuklearnog oružja.

Iran već godinama inzistira da je njegov nuklearni program isključivo u civilne svrhe. Međutim, zemlja se ne želi odreći obogaćivanja uranija. Visoko obogaćeni uranij potreban je za razvoj nuklearnih bombi.

Sjedinjene Države i Iran trenutačno pregovaraju o kontroverznom iranskom nuklearnom programu, ali do sada nije postignut opipljiv napredak.

Trump je zaprijetio Teheranu napadom ako pregovori propadnu. Washington je nedavno značajno povećao svoju vojnu prisutnost u regiji.

Izrael je prošlog lipnja 12 dana ratovao protiv Irana i bombardirao ključna nuklearna postrojenja u Iranu zajedno sa SAD-om. Iran je odgovorio masovnim raketnim napadima na izraelske gradove, uključujući Tel Aviv.

