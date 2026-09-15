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WESLEY HUNT

Trump nominirao republikanca za veleposlanika u S. Arabiji: U Rijad ide usred rata s Iranom...

Piše HINA,
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Trump nominirao republikanca za veleposlanika u S. Arabiji: U Rijad ide usred rata s Iranom...
Foto: Profimedia
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Ako Senat potvrdi njegovu nominaciju, Hunt bi otišao u Rijad u trenutku kada višemjesečni rat protiv Irana izaziva strah od šireg sukoba

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je nominirao republikanskog zastupnika iz Teksasa Wesleyja Hunta za veleposlanika u Saudijskoj Arabiji, čime bi se popunilo mjesto koje je ostalo upražnjeno otkako je Trump u siječnju 2025. započeo svoj drugi mandat.

Hunt, veteran američke vojske koji je služio u Iraku i Saudijskoj Arabiji, ne kandidira se za ponovni izbor u Zastupnički dom nakon što je neuspješno pokušao ući u američki Senat.

Ako Senat potvrdi njegovu nominaciju, Hunt bi otišao u Rijad u trenutku kada višemjesečni rat protiv Irana izaziva strah od šireg sukoba, a jemenski Huti, saveznici Irana, izvode napade na Saudijsku Arabiju.

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