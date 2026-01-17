Trump novim carinama pritišće Europu: 'Ukinut ćemo ih nakon dogovora o kupnji Grenlanda!'

Američki predsjednik Donald Trump najavio je u subotu uvođenje novih carina od deset posto na robu iz osam europskih zemalja, navodeći kao razlog njihovo protivljenje američkoj kontroli nad Grenlandom. Ova eskalacija u transatlantskim odnosima dolazi nakon višemjesečnih napetosti vezanih uz Trumpovu fiksaciju na strateški važan arktički otok.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Trump je precizirao da će carine stupiti na snagu prvog veljače i odnosit će se na "svu i bilo koju" robu koja se uvozi u SAD iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske i Finske.

Uvjet je 'potpuna i totalna kupnja'

Trump je dodatno zaprijetio kako će se carine, ako se ne postigne dogovor, prvog lipnja povećati na 25 posto. One će, kako je naveo, ostati na snazi sve "do trenutka kada se postigne dogovor o potpunoj i totalnoj kupnji Grenlanda" od strane Sjedinjenih Država.

Ova objava uslijedila je samo nekoliko sati nakon što su se stotine ljudi u glavnom gradu Grenlanda, Nuuku, okupile na prosvjedu unatoč niskim temperaturama i kiši, izražavajući potporu samoupravi i šaljući jasnu poruku da njihov otok nije na prodaju. S transparentima poput "Mi oblikujemo našu budućnost" i "Grenland je već VELIK", prosvjednici su se pridružili tisućama drugih koji su se okupili diljem Danske.

Američka delegacija pokušava smiriti situaciju

Dok Bijela kuća zaoštrava retoriku, dvostranačka delegacija američkog Kongresa koja boravi u Kopenhagenu pokušava smiriti napetosti. Senator Chris Coons, demokrat iz Delawarea koji predvodi delegaciju, izrazio je zabrinutost zbog Trumpovih prijetnji i poručio kako se nada da Danci neće izgubiti vjeru u američki narod.

​- Nadam se da ljudi Kraljevine Danske neće napustiti svoju vjeru u američki narod - rekao je Coons u Kopenhagenu, dodavši kako SAD poštuje Dansku i savezništvo u NATO-u "zbog svega što smo zajedno učinili".

Slične poruke stižu i s vojne strane. Danski general-bojnik Søren Andersen, zapovjednik Združenog arktičkog zapovjedništva, izjavio je za Associated Press kako ne očekuje da bi američka vojska napala Grenland ili bilo koju drugu saveznicu u Natou. Naglasio je da su nedavne vojne vježbe na Arktiku, u kojima sudjeluju i američke snage, usmjerene na obranu od potencijalne ruske prijetnje, a ne na slanje poruka Trumpovoj administraciji.

​- Neću ulaziti u politički dio, ali reći ću da nikada ne bih očekivao da jedna zemlja NATO-a napadne drugu - poručio je Andersen.

Trumpova najava carina predstavlja ozbiljan udarac odnosima s ključnim europskim saveznicima i otvara novo poglavlje neizvjesnosti u pogledu budućnosti transatlantske suradnje i sigurnosti na Arktiku.