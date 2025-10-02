Trump nudi sveučilištima novac ako ispune njegove zahtjeve

Administracija predsjednika Donalda Trumpa zatražila je od američkih sveučilišta da potpišu sporazum koji sadrži zadane uvjete za dobivanje povlaštenog pristupa saveznim sredstvima, izvijestio je u srijedu Wall Street Journal pozivajući se na memorandum od 10 točaka. U dokumentu se traži od sveučilišta da zabrane pozitivnu diskriminaciju na temelju rase ili spola prilikom zapošljavanja ili upisivanja studenata, zamrznu visinu školarine na pet godina, ograniče upis stranih studenata na preddiplomskim studijima na najviše 15 posto i da obuzdaju inflaciju ocjena.

Od kada je ponovno preuzeo Bijelu kuću, Trump prijeti sveučilištima rezanjem financijskih sredstava zbog sukoba glede niza pitanja kao što su pro-palestinski prosvjedi na kampusima, transrodne politike, klimatske inicijative, programi raznolikosti, jednakosti i uključivosti (DEI) i dr.

Zbog ovog su poteza zagovornici ljudskih prava izrazili zabrinutost za slobodu govora i akademske slobode. Upozoravaju da se iza toga kriju pokušaji podvrgavanja sveučilišta političkoj agendi republikanskog predsjednika. S druge strane, Trump tvrdi da sveučilišta gaje ''antiameričke vrijednosti''.

Prema pisanju Wall Street Journala, takav je sporazum zasada poslan na adrese devet sveučilišta: Vanderbilt, Dartmouth, Pennsylvania, Južna Kalifornija, MIT, Texas, Arizona, Virgina i Brown University.

Ukoliko ga potpišu, nude im se ''brojne beneficije'', uključujući ''značajne savezne potpore''.

Viša savjetnica u Bijeloj kući May Mailman rekla je novinarima da Trumpova administracija očekuje da će sveučilišta ovu ponudu ocijeniti ''razumnom''.