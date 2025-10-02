Obavijesti

News

Komentari 1
NOVI DOKUMENTI

Trump nudi sveučilištima novac ako ispune njegove zahtjeve

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump nudi sveučilištima novac ako ispune njegove zahtjeve
Foto: NATHAN HOWARD/REUTERS

Od kada je ponovno preuzeo Bijelu kuću, Trump prijeti sveučilištima rezanjem financijskih sredstava zbog sukoba glede niza pitanja kao što su pro-palestinski prosvjedi na kampusima, transrodne politike...

Administracija predsjednika Donalda Trumpa zatražila je od američkih sveučilišta da potpišu sporazum koji sadrži zadane uvjete za dobivanje povlaštenog pristupa saveznim sredstvima, izvijestio je u srijedu Wall Street Journal pozivajući se na memorandum od 10 točaka. U dokumentu se traži od sveučilišta da zabrane pozitivnu diskriminaciju na temelju rase ili spola prilikom zapošljavanja ili upisivanja studenata, zamrznu visinu školarine na pet godina, ograniče upis stranih studenata na preddiplomskim studijima na najviše 15 posto i da obuzdaju inflaciju ocjena.

Od kada je ponovno preuzeo Bijelu kuću, Trump prijeti sveučilištima rezanjem financijskih sredstava zbog sukoba glede niza pitanja kao što su pro-palestinski prosvjedi na kampusima, transrodne politike, klimatske inicijative, programi raznolikosti, jednakosti i uključivosti (DEI) i dr.

Zbog ovog su poteza zagovornici ljudskih prava izrazili zabrinutost za slobodu govora i akademske slobode. Upozoravaju da se iza toga kriju pokušaji podvrgavanja sveučilišta političkoj agendi republikanskog predsjednika. S druge strane, Trump tvrdi da sveučilišta gaje ''antiameričke vrijednosti''.

VIŠEMJESEČNI PREGOVORI Donald Trump tvrdi: Blizu smo dogovora s Harvardom,trebali bi platiti 500 milijuna dolara
Donald Trump tvrdi: Blizu smo dogovora s Harvardom,trebali bi platiti 500 milijuna dolara

Prema pisanju Wall Street Journala, takav je sporazum zasada poslan na adrese devet sveučilišta: Vanderbilt, Dartmouth, Pennsylvania, Južna Kalifornija, MIT, Texas, Arizona, Virgina i Brown University.

Ukoliko ga potpišu, nude im se ''brojne beneficije'', uključujući ''značajne savezne potpore''.

Viša savjetnica u Bijeloj kući May Mailman rekla je novinarima da Trumpova administracija očekuje da će sveučilišta ovu ponudu ocijeniti ''razumnom''.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini
DETALJI VLADINIH MJERA

Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini

U prosjeku umirovljenički godišnji dodatak iznosit će 171 euro i s njegovom isplatom prosječna će sveukupna mirovina iznositi više od 704 eura na kraju 2025. godine
Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao
24SATA DOZNAJU

Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao

Radi se o utakmici Lokomotive i Hajduka u kojoj je bilo sporno zaleđe nakon prvog gola. Nikica Jelavić mlađi je trener Lokomotive, a njegov stric i imenjak je burno reagirao prema sucima i poručio da će ih kazniti
Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...
NELOGIČNOST ZAKONA

Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...

Za prve tri razine potpore nema ograničenja, neovisno o imovini. Tako i multimilijarder može dobiti naknadu. Ograničenja postoje za dvije razine najnižih potpora...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025