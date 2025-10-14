Trump o glasnogovornici (28) Bijele kuće: 'To lice, te usne...'

Novi dan, nove kontroverzne izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ovog puta nisu bile usmjerene spram političkih kritičara ili neistomišljenika već prema glasnogovornici Bijele kuće, Karoline Leavitt.

Tijekom razgovora s novinarima u zrakoplovu Air Force One, Trump je, umjesto da se zadrži na političkim temama i primirju u Gazi, prokomentirao fizički izgled glasnogovornice.

- Kako Karoline radi? Je li dobra u poslu? - pitao je novinare.

-Treba li Karoline biti zamijenjena? - nastavio je Trump, a novinar mu je odgovorio da to sve ovisi o njemu.

- To se nikad neće dogoditi, to lice, te usne, miču se kao mitraljez, zar ne? - ispalio je Trump.

Leavitt je također bila na letu i kasnije objavila fotografiju iz zrakoplova uz poruku: "Najvrjedniji američki predsjednik ikad."

Ona je s 28 godina najmlađa glasnogovornica u povijesti Bijele kuće. Iako su neki u Trumpovim riječima vidjeli samo još jedan njegov tipičan pokušaj šale, mnogi su ocijenili da se radi o neprimjerenom komentaru koji prelazi granice profesionalnog odnosa.

Ovo nije prvi put da Trump govori o Leavitt na sličan način. U kolovozu, tijekom gostovanja na Newsmaxu, izrekao je gotovo identičnu rečenicu

- To lice. Taj mozak. To su usne, način na koji se kreću kao mitraljez. Ona je sjajna, ona je zvijezda - poručio je tada.

Trump o njoj redovito govori kao zvijezdi i najboljoj glasnogovornici koju je Bijela kuća ikad imala. Ističe njezinu predanost poslu i energiju, ali očito i njezine usne...