NE HVALI JE PRVI PUTA

Trump o glasnogovornici (28) Bijele kuće: 'To lice, te usne...'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Aaron Schwartz

Tijekom razgovora s novinarima u zrakoplovu Air Force One, Trump je, umjesto da se zadrži na političkim temama i primirju u Gazi, prokomentirao fizički izgled glasnogovornice

Novi dan, nove kontroverzne izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ovog puta nisu bile usmjerene spram političkih kritičara ili neistomišljenika već prema glasnogovornici Bijele kuće, Karoline Leavitt.

Tijekom razgovora s novinarima u zrakoplovu Air Force One, Trump je, umjesto da se zadrži na političkim temama i primirju u Gazi, prokomentirao fizički izgled glasnogovornice.

- Kako Karoline radi? Je li dobra u poslu? - pitao je novinare.

-Treba li Karoline biti zamijenjena? - nastavio je Trump, a novinar mu je odgovorio da to sve ovisi o njemu.

- To se nikad neće dogoditi, to lice, te usne, miču se kao mitraljez, zar ne? - ispalio je Trump.

Leavitt je također bila na letu i kasnije objavila fotografiju iz zrakoplova uz poruku: "Najvrjedniji američki predsjednik ikad."

Ona je s 28 godina najmlađa glasnogovornica u povijesti Bijele kuće. Iako su neki u Trumpovim riječima vidjeli samo još jedan njegov tipičan pokušaj šale, mnogi su ocijenili da se radi o neprimjerenom komentaru koji prelazi granice profesionalnog odnosa.

Ovo nije prvi put da Trump govori o Leavitt na sličan način. U kolovozu, tijekom gostovanja na Newsmaxu, izrekao je gotovo identičnu rečenicu

- To lice. Taj mozak. To su usne, način na koji se kreću kao mitraljez. Ona je sjajna, ona je zvijezda - poručio je tada.

Trump o njoj redovito govori kao zvijezdi i najboljoj glasnogovornici koju je Bijela kuća ikad imala. Ističe njezinu predanost poslu i energiju, ali očito i njezine usne...

