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'DESETKOVAT ĆEMO VAS'

Trump o navodnom planu atentata: Samo probajte! Čeka vas 1000 raketa. Pa još 1000

Piše HINA,
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Trump o navodnom planu atentata: Samo probajte! Čeka vas 1000 raketa. Pa još 1000
Foto: Evan Vucci
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Tisuću raketa je napunjeno i usmjereno na Islamsku Republiku Iran, a odmah nakon toga slijede još tisuće, rekao je Trump o navodnom planu atentata na njega

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da je naredio vojsci da bude spremna pokrenuti napade na Iran ako iranska vlada izvrši ili pokuša atentat na predsjednika.

"Tisuću raketa je napunjeno i usmjereno na Islamsku Republiku Iran, a odmah nakon toga slijede još tisuće, ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji, izrečenoj u mnogim dijelovima svijeta, da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene", objavio je Trump na mreži Truth Social.

"Naredbe su već dane, a američka vojska je spremna, voljna i sposobna, u razdoblju od jedne godine, podložno produženju, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana", dodao je.

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Komentari 3
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