Barack Obama je nedavno gostovao u podcastu Briana Tylera Cohena, gdje ga je voditelj upitao o izvanzemaljcima, na što je bivši predsjednik dao intrigantan odgovor
Trump o Obaminoj izjavi o vanzemaljcima: Nije to smio reći, otkrio je tajne podatke!
Predsjednik Donald Trump ustvrdio je u četvrtak kako je bivši predsjednik Barack Obama otkrio "klasificirane informacije", što je potencijalno kazneno djelo, kada je u nedavnom intervjuu izjavio da su izvanzemaljci "stvarni".
Trump je Obaminu izjavu komentirao tijekom razgovora s novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, optuživši svog prethodnika za neoprezno rukovanje osjetljivim podacima.
- Odao je tajne informacije, ne bi to smio raditi - rekao je Trump.
- Ne znam jesu li stvarni ili ne, ali mogu vam reći da je odao tajne informacije.
- Napravio je veliku pogrešku - nastavio je Trump.
- Uzeo je to iz tajnih podataka. Ne, nemam mišljenje o tome. Nikada ne govorim o tome. Mnogi ljudi govore. Mnogi ljudi vjeruju u to.
Što je Obama točno rekao?
Podsjetimo, Barack Obama je nedavno gostovao u podcastu Briana Tylera Cohena, gdje ga je voditelj upitao o izvanzemaljcima, na što je bivši predsjednik dao intrigantan odgovor koji je, kako prenosi New York Post, izazvao Trumpovu reakciju.
- Stvarni su, ali ih nisam vidio.
- Ne drže ih u Području 51. Ne postoji podzemno postrojenje, osim ako ne postoji ogromna zavjera i sakrili su to od predsjednika Sjedinjenih Država - dodao je Obama.
Glasnogovornica Baracka Obame nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+