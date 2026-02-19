Obavijesti

POZELENIO JE

Trump o Obaminoj izjavi o vanzemaljcima: Nije to smio reći, otkrio je tajne podatke!

Foto: REUTERS/PIXSELL

Barack Obama je nedavno gostovao u podcastu Briana Tylera Cohena, gdje ga je voditelj upitao o izvanzemaljcima, na što je bivši predsjednik dao intrigantan odgovor

Predsjednik Donald Trump ustvrdio je u četvrtak kako je bivši predsjednik Barack Obama otkrio "klasificirane informacije", što je potencijalno kazneno djelo, kada je u nedavnom intervjuu izjavio da su izvanzemaljci "stvarni".

Trump je Obaminu izjavu komentirao tijekom razgovora s novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, optuživši svog prethodnika za neoprezno rukovanje osjetljivim podacima.

​- Odao je tajne informacije, ne bi to smio raditi - rekao je Trump.

​- Ne znam jesu li stvarni ili ne, ali mogu vam reći da je odao tajne informacije.

​- Napravio je veliku pogrešku - nastavio je Trump.

​- Uzeo je to iz tajnih podataka. Ne, nemam mišljenje o tome. Nikada ne govorim o tome. Mnogi ljudi govore. Mnogi ljudi vjeruju u to.

Što je Obama točno rekao?

Podsjetimo, Barack Obama je nedavno gostovao u podcastu Briana Tylera Cohena, gdje ga je voditelj upitao o izvanzemaljcima, na što je bivši predsjednik dao intrigantan odgovor koji je, kako prenosi New York Post, izazvao Trumpovu reakciju.

​- Stvarni su, ali ih nisam vidio.

​- Ne drže ih u Području 51. Ne postoji podzemno postrojenje, osim ako ne postoji ogromna zavjera i sakrili su to od predsjednika Sjedinjenih Država - dodao je Obama.

Glasnogovornica Baracka Obame nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom.

