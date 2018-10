Trump o paketima: U SAD-u nema mjesta političkom nasilju

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pozvao je u srijedu na jedinstvo nakon otkrivanja sumnjivih paketa naslovljenih na Hillary Clinton i Baracka Obamu, ocijenivši da "političkom nasilju" nema mjesta u SAD-u.

"U ovakvim trenutcima moramo se ujediniti", rekao je Trump u Bijeloj kući.

"Činima i prijetnjama političkog nasilja, kakvi god bili, nema mjesta u SAD-u", dodao je američki predsjednik koji je u kampanji posezao za veoma agresivnom retorikom prema svojim političkim suparnicima.

"Jako smo ljutiti", dodao je i obećao da će "do kraja rasvijetliti" taj slučaj.

Američki predsjednik koji nije spomenuo svog prethodnika Baracka Obamu i svoju demokratsku protukandidatkinju na predsjedničkim izborima 2016. Hillary Clinton, istaknuo je da će saveznoj policiji u istrazi biti na raspolaganju sva potrebna sredstva.

Prva dama, Melania Trump osudila je "kukavičke napade". "Oštro osuđujem sve koji se odlučuju za nasilje", rekla je.

Desetak dana do izbora za američki kongres na polovici predsjedničkog mandata sumnjivi paketi za koje se vjeruje da sadrže eksplozivna sredstva dostavljeni su u srijedu u domove poznatih demokrata. Otkrivene su pošiljke upućene u domove bivših američkih predsjednika Billa Clintona i Baracka Obame, guvernera države New York Andrewa Cuoma, bivšeg direktora CIA-e Johna Brennana, kritičara predsjednika Donalda Trumpa, ureda Debbie Wasserman Schultz, bivše predsjednice nacionalnog odbora Demorakratke stranke te demokratske zastupnice Maxine Waters. Zasad nitko nije preuzeo odgovornost za poplavu prijetećih paketa od kojih je prvi stigao u ponedjeljak u dom milijardera i filantropa Georgea Sorosa u New Yorku. Soroseva zaklada paket je povezala s "govorom mržnje" koja dominira u američkoj politici