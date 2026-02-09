Obavijesti

'NAJGORI SHOW IKAD'

Trump o Super Bowlu: Sramota! Ovo je bila pljuska našoj zemlji

Piše 24sata,
Foto: Reuters

Nedugo nakon što je Bad Bunny završio svoj nastup u poluvremenu, Trump se oglasio na svojoj mreži Truth Social...

Admiral

Seattle Seahawksi su novi prvaci NFL-a, ali glavna priča večeri postao je američki predsjednik Donald Trump. Iako nije prisustvovao utakmici, bio je vrlo glasan na društvenim mrežama, gdje je žestoko napao glazbeni program, posebice nastup portorikanske zvijezde Bad Bunnyja.

Pogledajte galeriju sa Super Bowla

NFL - Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks NFL - Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks NFL - Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks
24
Foto: Jeenah Moon

Na terenu stadiona Levi's u kalifornijskoj Santa Clari, Seattle Seahawksi su u Super Bowlu LX pobijedili New England Patriotse 29-13. Utakmicom je dominirala obrana Seattlea, a za najkorisnijeg igrača (MVP) proglašen je njihov running back Kenneth Walker III. No, dok su igrači slavili, američki predsjednik Donald Trump imao je druge brige. Ranije je izjavio kako neće doći na utakmicu jer mu je "predaleko", a tijekom večeri je postalo jasno da ga više zanima kulturni aspekt spektakla.

NFL - Super Bowl LX - New England Patriots v Seattle Seahawks
Foto: Mike Blake

Nedugo nakon što je Bad Bunny završio svoj nastup u poluvremenu, Trump se oglasio na svojoj mreži Truth Social. "Show u poluvremenu Super Bowla je apsolutno užasan, jedan od najgorih IKAD!", napisao je Trump.

- Nema nikakvog smisla, uvreda je za Veličinu Amerike i ne predstavlja naše standarde Uspjeha, Kreativnosti ili Izvrsnosti." Kritizirao je činjenicu da je nastup bio većinom na španjolskom. "Nitko ne razumije ni riječ onoga što ovaj tip govori, a ples je odvratan, posebno za malu djecu. Ovaj 'Show' je samo 'pljuska u lice' našoj zemlji - poručio je.

EVO O ČEMU SU PRIČALI Kim Kardashian i Hamilton bili skupa na Super Bowlu: Viralni video su analizirali i stručnjaci
Kim Kardashian i Hamilton bili skupa na Super Bowlu: Viralni video su analizirali i stručnjaci

Dok je Trump kritizirao, Bad Bunny je, uz goste Lady Gagu i Rickyja Martina, priredio spektakl koji je slavio latinoameričku kulturu. Izbjegavao je izravne političke poruke, iako je poznat kao kritičar Trumpove administracije.

NFL - Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks
Foto: Carlos Barria

Svoj je nastup završio porukom ljubavi i jedinstva uz natpis: "Jedina stvar moćnija od mržnje je ljubav". Trump je, međutim, još i prije utakmice izvođače nazvao "užasnim izborom" koji "sije mržnju", referirajući se i na grupu Green Day koja je nastupala uoči utakmice.

