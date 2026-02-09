Obavijesti

EVO O ČEMU SU PRIČALI

Kim Kardashian i Hamilton bili skupa na Super Bowlu: Viralni video su analizirali i stručnjaci

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Kim Kardashian i Hamilton bili skupa na Super Bowlu: Viralni video su analizirali i stručnjaci
Foto: Profimedia

Već neko vrijeme šuška se o novom slavnom paru. Kim Kardashian i Lewis Hamilton zajedno su došli na Super Bowl, a snimka njih dvoje je vrlo brzo postala viralna

Kim Kardashian i Lewis Hamilton u nedjelju su se prvi put zajedno pojavili u javnosti na Super Bowlu, usred sve glasnijih nagađanja da su u ljubavnoj vezi. Osnivačica brenda Skims i vozač Formule 1 zajedno su pratili veliku utakmicu između Seattle Seahawksa i New England Patriotsa, sjedeći u loži na stadionu Levi's u Santa Clari u Kaliforniji, što su zabilježile i videosnimke koje su se proširile internetom.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian together at the Super Bowl
Foto: Profimedia

Na viralnim snimkama, Kardashian, koja je nosila sunčane naočale, i Hamilton osmjehivali su se i razgovarali. Zvijezda reality showa nosila je crnu jaknu i kombinaciju je upotpunila s nekoliko dijamantnih ogrlica. Imala je i novu frizuru sa šiškama i podignutom kosom.

Njezin frizer, Chris Appleton, podijelio je njezinu fotografiju na Instagramu prije početka utakmice, napisavši: "Super Bowl šiške".

Snimku koja je obišla društvene mreže je za Daily Mail analizirao i stručnjak za govor tijela, Judi James, koji je rekao kako Lewisa Kim zavodi 'toplo-hladnom tehnikom'. 

- To se koristi kada se želi privući nečija pažnja - objasnio je te istaknuo kako je Hamilton očito uživao u njihovom druženju. 

Snimku je analizirala i stručnjakinja za čitanje s usana, Nicola Hickling. Ona navodi kako je na snimci Hamilton obećao Kim da će upoznati njegovu majku. 

- Ne, ne vodim bilo koju djevojku svojoj majci, upoznat ćeš je jednom, ona jedva čeka da tebe upozna - navodno joj je rekao. Nakon toga je, kaže Hickling, Kardashian samo rekla 'okej'. 

Nagađanja su počela ranije ovog mjeseca

Ovaj izlazak uslijedio je nakon što su Kardashian i Hamilton dospjeli na naslovnice zbog navodnog zajedničkog druženja u Engleskoj ranije ovog mjeseca. 

Prema pisanju New York Posta, Kardashian (45) je prošle subote poslijepodne napustila Los Angeles u svom privatnom zrakoplovu kako bi se našla s Hamiltonom (41) i odsjela u Estelle Manoru, luksuznom hotelu i ladanjskom klubu u Cotswoldsu. Časopis People potvrdio je da se radilo o "romantičnom susretu". Par, koji se prijateljski poznaje već nekoliko godina, još uvijek nije javno komentirao glasine o svojoj vezi.

