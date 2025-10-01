Obavijesti

News

Komentari 0
PRIJETNJA AMERICI

Trump obećao da će braniti Katar u slučaju napada

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Trump obećao da će braniti Katar u slučaju napada
Foto: Ken Cedeno/REUTERS

U Kataru se nalazi najveća američka vojna baza u regiji...

Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će svaki oružani napad na Katar tretirati kao prijetnju američkoj sigurnosti, po dokumentu objavljenom u srijedu u kojem se navodi da bi američke snage mogle intervenirati radi obrane te bliskoistočne zemlje.

Katar je u srijedu pozdravio Trumpovu odluku, ocijenivši je prekretnicom u jačanju obrambenih veza i bilateralne suradnje, priopćilo je katarsko ministarstvo vanjskih poslova.

Izvršna uredba, koja značajno produbljuje američku predanost Kataru, dolazi nakon što je Izrael prošli mjesec zračnim napadom na Dohu pokušao ubiti čelnike Hamasa.

U Kataru se nalazi najveća američka vojna baza u regiji.

NEPREPOZNATLJIVA JE! FOTO Ovakvu je još niste vidjeli! Trumpova Melania pozirala je potpuno gola, nije bila ni sama
FOTO Ovakvu je još niste vidjeli! Trumpova Melania pozirala je potpuno gola, nije bila ni sama

Dokument je s datumom od ponedjeljka, kada je Trump u Bijeloj kući primio izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i iznio prijedlog za okončanje rata u Pojasu Gaze. Katar je ključni posrednik između Izraela i Hamasa u tom ratu.

"SAD će svaki oružani napad na teritorij, suverenitet ili kritičnu infrastrukturu Države Katara smatrati prijetnjom miru i sigurnosti Sjedinjenih Država", navodi se u uredbi.

"U slučaju takvog napada, Sjedinjene Države će poduzeti sve zakonite i primjerene mjere, uključujući diplomatske, gospodarske i, bude li potrebno, vojne, u cilju obrane interesa Sjedinjenih Država i Države Katara i obnove mira i stabilnosti."

Susjedna Saudijska Arabija već dugo traži slična jamstva od SAD-a ne bi li normalizirala odnose s Izraelom, ali to se još nije dogodilo. Saudijska Arabija prošli je mjesec potpisala sporazum o uzajamnoj obrani s Pakistanom koji posjeduje nuklearni arsenal.

Trumpova uredba ide dalje od uredbe koju je 2022. potpisao njegov prethodnik Joe Biden koji je Katar proglasio važnim saveznikom izvan NATO-a, omogućivši jačanje vojne suradnje, ali nije obećao braniti Katar ako bude napadnut.

Uredbu može povući bilo koji američki predsjednik u budućnosti.

SAD nije vojno odgovorio kada je Iran u lipnju napao Katar nakon američkog napada na iranska nuklearna postrojenja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini
DETALJI VLADINIH MJERA

Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini

U prosjeku umirovljenički godišnji dodatak iznosit će 171 euro i s njegovom isplatom prosječna će sveukupna mirovina iznositi više od 704 eura na kraju 2025. godine
München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom
ZATVORILI DIO GRADA

München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom

Policija, pirotehničari i specijalci su na terenu i istražuju što se točno dogodilo. Sjeverni dio grada je zatvoren i mole vozače da ga izbjegavaju
Bombe zatvorile Oktoberfest!
OPSADNO STANJE

Bombe zatvorile Oktoberfest!

Duge cijevi raspoređene su diljem grada, a zbog prijetnji da je jedna od bombi i na svjetski poznatom festivalu piva, Oktoberfestu, vrata su iz sigurnosnih razloga privremeno zatvorena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025