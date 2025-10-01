Trump obećao da će braniti Katar u slučaju napada

Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će svaki oružani napad na Katar tretirati kao prijetnju američkoj sigurnosti, po dokumentu objavljenom u srijedu u kojem se navodi da bi američke snage mogle intervenirati radi obrane te bliskoistočne zemlje.

Katar je u srijedu pozdravio Trumpovu odluku, ocijenivši je prekretnicom u jačanju obrambenih veza i bilateralne suradnje, priopćilo je katarsko ministarstvo vanjskih poslova.

Izvršna uredba, koja značajno produbljuje američku predanost Kataru, dolazi nakon što je Izrael prošli mjesec zračnim napadom na Dohu pokušao ubiti čelnike Hamasa.

U Kataru se nalazi najveća američka vojna baza u regiji.

Dokument je s datumom od ponedjeljka, kada je Trump u Bijeloj kući primio izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i iznio prijedlog za okončanje rata u Pojasu Gaze. Katar je ključni posrednik između Izraela i Hamasa u tom ratu.

"SAD će svaki oružani napad na teritorij, suverenitet ili kritičnu infrastrukturu Države Katara smatrati prijetnjom miru i sigurnosti Sjedinjenih Država", navodi se u uredbi.

"U slučaju takvog napada, Sjedinjene Države će poduzeti sve zakonite i primjerene mjere, uključujući diplomatske, gospodarske i, bude li potrebno, vojne, u cilju obrane interesa Sjedinjenih Država i Države Katara i obnove mira i stabilnosti."

Susjedna Saudijska Arabija već dugo traži slična jamstva od SAD-a ne bi li normalizirala odnose s Izraelom, ali to se još nije dogodilo. Saudijska Arabija prošli je mjesec potpisala sporazum o uzajamnoj obrani s Pakistanom koji posjeduje nuklearni arsenal.

Trumpova uredba ide dalje od uredbe koju je 2022. potpisao njegov prethodnik Joe Biden koji je Katar proglasio važnim saveznikom izvan NATO-a, omogućivši jačanje vojne suradnje, ali nije obećao braniti Katar ako bude napadnut.

Uredbu može povući bilo koji američki predsjednik u budućnosti.

SAD nije vojno odgovorio kada je Iran u lipnju napao Katar nakon američkog napada na iranska nuklearna postrojenja.