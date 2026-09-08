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podigao tenzije

Trump objavio kartu koja je razbjesnila Island, stigla reakcija: 'To je neprikladno...'

Piše HINA,
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Trump objavio kartu koja je razbjesnila Island, stigla reakcija: 'To je neprikladno...'
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Foto: Truth Social/Donald Trump
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Njegova objava uslijedila je nekoliko sati nakon što je Europska komisija tijekom posjeta njene predsjednice Ursule von der Leyen najavila ulaganje od 200 milijuna eura u Grenland

Island je u ponedjeljak pozvao američkog veleposlanika na razgovor nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump na društvenim mrežama objavio sliku koja prikazuje taj otok i druge zemlje pod američkom zastavom, prenosi lokalna radiotelevizija RUV.

Na objavljenoj karti SAD, Kanada, Grenland, Island, Meksiko, srednja Amerika i Karibi prekriveni su američkom zastavom, uz natpis 'Sjedinjene Američke Države'.

Foto: Truth Social/Donald Trump

Trump je sliku objavio na svojoj platformi Truth Social bez dodatnog objašnjenja. Njegova objava uslijedila je nekoliko sati nakon što je Europska komisija tijekom posjeta njene predsjednice Ursule von der Leyen najavila ulaganje od 200 milijuna eura u Grenland.

Islandska ministrica vanjskih poslova Thorgerdur Gunnarsdottir pozvala je na razgovor Billyja Longa, američkog veleposlanika na Islandu koji je dužnost službeno preuzeo tek prošlog mjeseca, izvijestio je RUV.

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„Jasno je dano do znanja da je ta objava bila potpuno neprikladna”, priopćilo je islandsko ministarstvo. 

Trumpove nedavne tvrdnje da SAD mora preuzeti Grenland, autonomni danski teritorij, izazvale su tenzije između Washingtona i Kopenhagena, država osnivačica NATO-a.

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