<p>Aktualni predsjednik Donald Trump odbio je priznati poraz i pobjedu Joea Bidena te je najavio da će tužbama osigurati da 'pravi pobjednik bude u Bijeloj kući'.</p><p>Vodeće medijske kuće proglasile su pobjedu Joea Bidena u Pennsylvaniji koja ga je pogurala preko 270 potrebnih elektorskih glasova, a Trump je u izjavi koju je objavila njegova kampanja poručio: "Joe Biden je požurio kako bi se lažno prikazao kao pobjednik uz pomoć medijskih saveznika".</p><p>U izjavi navodi:</p><p>- Izbori su daleko od gotovih i Biden nije certificiran pobjednik ni u jednoj državi, pogotovo u ovima u kojima je bila tijesna borba u kojima će biti i ponovno brojanje glasova i u kojima naša kampanja ima legitimna pravna pitanja koja bi mogla odlučiti konačnog pobjednika. U Pennsylvaniji naši promatrači nisu mogli imati značajan pristup brojanju glasova. Zakoniti glasovi odlučuju tko je predsjednik, a ne mediji - napisao je Trump u izjavi.</p><p>- Od ponedjeljka naša kampanja će na sudu pokrenuti tužbe kako bi osigurali da se izborni propisi potpuno poštuju i da se izabere pravi pobjednik. Američki građani imaju pravo na poštene izbore i to znači brojanje svih zakonitih listića, a ne brojanje ilegalnih - napisao je.</p><p>Dodaje da je to jedini način da se osigura da javnost ima povjerenje u izbore.</p><p>- Šokantno je što Bidenova kampanja odbija prihvatiti to kao temeljno načelo i želi brojati glasove i ako su lažni ili ako su ih dali mrtvi glasači. Jedino bi oni uključeni u nepravilnosti nezakonito držali promatrače izvan sobe za brojanje glasova i na sudu se borili da im blokiraju pristup - kaže.</p><p>- Što Biden skriva? Neću odustati sve dok američki građani neće dobiti pošten broj glasova kakav oni i demokracija zaslužuju - kaže Trump.</p>