Trump održao govor. Optužio Kinu i duboku državu za miješanje u američke izbore

Predsjednik Donald Trump optužio je Kinu i ono što je opisao kao američku "duboku državu" za uplitanje u izbore, najavivši pritom hitnu deklasifikaciju obavještajnih dokumenata, uključujući i spise FBI-a.

Tijekom svog predsjedničkog obraćanja u četvrtak, Trump, koji već godinama tvrdi da su američki izborni sustavi podložni prijevarama i vanjskom uplitanju, ustvrdio je da je njegova administracija otkrila dokaze kako su kineski operativci iskoristili ranjivosti u američkom izbornom sustavu.

🚨 HOLY BOMBSHELL! DONALD TRUMP REVEALS CHINA HELPED STEAL 2020 IN NEW DECLASSIFICATION



They got 220 MILLION VOTER FILES.



"Starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in… pic.twitter.com/4YCVFc3X1X — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 17, 2026

Uputio je javnost na deklasificirane dokumente, koji su sada dostupni na stranici whitehouse.gov, a koji naizgled govore o već poznatim ranjivostima u izbornom sustavu.

Međutim, CNN navodi kako je već pregledao sve dokumente te da nijedan od njih ne podupire Trumpovu tvrdnju da je ishod bilo kojih američkih izbora, uključujući i predsjedničke izbore 2020. godine, promijenjen uslijed vanjskog uplitanja ili prijevare.

Višestruki sudovi, revizije i provjere izbora 2020. također nisu pronašli dokaze o raširenoj prijevari koja bi mogla utjecati na ishod izbora 2020. godine.

Ovaj govor dolazi samo nekoliko mjeseci prije izbora na sredini mandata 2026. godine, u trenutku kada republikanci brane svoju kontrolu nad Kongresom, a administracija sve više usmjerava pozornost na izbornu politiku.

Značajan dio govora bio je usmjeren na Kinu, koju je Trump opisao kao primarnu stranu prijetnju američkim izborima.

Ustvrdio je da su kineski operativci došli do osobnih podataka stotina milijuna američkih birača te osnovali posebne obavještajne jedinice kako bi iskoristili te podatke.

„Narodna Republika Kina izvela je ono za što se vjeruje da je najveća kompromitacija izbornih podataka u povijesti.” Trump je ustvrdio da je Kina došla do „220 milijuna dosjea američkih birača”, uključujući imena, adrese, telefonske brojeve i političku pripadnost. „Ovaj gubitak podataka predstavlja nezapamćenu noćnu moru za sigurnost izbora”, rekao je.

Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu negiralo je bilo kakvu umiješanost u pokušaje uplitanja u američke izbore uoči Trumpova govora u četvrtak.

„Kina se nikada nije i nikada se neće miješati u predsjedničke izbore u SAD-u”, naveo je glasnogovornik Liu Chang u priopćenju. „Kina se oduvijek pridržavala načela nemiješanja u unutarnje poslove drugih zemalja. Američki izbori su unutarnje pitanje SAD-a. Njihov ishod određuju glasovi američkog naroda”, rekao je.

Trump je višekratno optužio obavještajne dužnosnike za prikrivanje informacija o kineskim izbornim aktivnostima tijekom njegove prve administracije. „Američke pravosudne i sigurnosne agencije počele su saznavati o kompromitaciji datoteka s registracijom birača 2020. godine, kada su otkrile da je Kina kupila, ukrala ili hakirala podatke desetaka milijuna birača – zamislite to – podatke desetaka milijuna birača u 18 saveznih država”, rekao je Trump.

„Naše obavještajne agencije aktivno su radile na potiskivanju i umanjivanju informacija o razmjerima zlokobnih kineskih izbornih aktivnosti, skrivajući to i od predsjednika i od američkog naroda”, dodao je.

„Oni koji su trebali oglasiti uzbunu, umjesto toga su te informacije držali u tajnosti i skrivenima.”

Također je ustvrdio da su obavještajni dužnosnici „frizirali” Dnevni predsjednički brifing (PDB) kako bi osigurali da informacije o uplitanju ne stignu do njega.

Središnji dio govora bila je Trumpova najava da njegova administracija deklasificira obavještajne dokumente za koje je rekao da otkrivaju prethodno skrivene slabosti u američkoj izbornoj infrastrukturi.