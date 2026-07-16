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STRAVIČAN ZLOČIN

Ubio majku i brata u Sarajevu! Policija uhitila 43-godišnjaka. Detalji zločina su uznemirujući

Piše HINA,
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Ubio majku i brata u Sarajevu! Policija uhitila 43-godišnjaka. Detalji zločina su uznemirujući
Foto: 24sata
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Iz policije su kratko priopćili kako je priveden pod sumnjom da je ubio jednu mušku i jednu žensku osobu i da je u tijeku istraga koja će utvrditi što se točno dogodilo.

Policija u Sarajevu u četvrtak je uhitila 43-godišnjeg muškarca pod sumnjom da je ubio dvije osobe a lokalni mediji prenijeli su kako su njegove žrtve majka i brat koje je usmrtio na krajnje brutalan način. Uhićeni je u medijima identificiran kao Adnan Lokvančić a uhićen je u obiteljskom stanu u sarajevskom predgrađu Hrasnica gdje su ga policajci zatekli po dojavi koju dobili.

Iz policije su kratko priopćili kako je priveden pod sumnjom da je ubio jednu mušku i jednu žensku osobu i da je u tijeku istraga koja će utvrditi što se točno dogodilo.

Prema navodima portala "Dnevnog avaza" Lokvančić je navodno brata i majku ubio udarcima lopatom. Majci je potom odrubio glavu.

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Da su žrtve majka i brat uhićenog potvrdio je medijima njegov odvjetnik po službenoj dužnosti Omar Mehmedbašić, koji je odmah najavio kako će tražiti psihijatrijsko vještačenje.

"Očevidno ima razloga za vještačenje neuropsihijatra jer kada je dao iskaz, rekao je da je poslao majku i brata koje je ubio među šehide i na bolje mjesto", kazao je Mehmedbašić za portal Klix.

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Mediji prenose kako je cijela obitelj u kojoj se dogodila ova tragedija teško živjela a posebice je bila traumatizirana činjenicom da je otac nakon rata počinio samoubojstvo ručnom granatom.

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