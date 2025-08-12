Trump održao sastanak s direktorom Intela nakon što je zatražio njegovu ostavku

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da se u ponedjeljak sastao s izvršnim direktorom Intela Lip-Bu Tanom, nekoliko dana nakon što je zatražio njegovu ostavku, pohvalivši Tana i nazvavši sastanak "vrlo zanimljivim". Prošlog tjedna, Trump je zatražio trenutnu ostavku Tana, nazivajući ga "vrlo konfliktnim" zbog veza s kineskim tvrtkama. Tan je uložio u stotine kineskih tvrtki, od kojih su neke bile povezane s kineskom vojskom, izvijestio je Reuters u travnju.

Nije protuzakonito da američki građani imaju udjele u kineskim tvrtkama, osim ako te tvrtke nisu na popisu sankcioniranih kineskih vojno-industrijskih tvrtki Ministarstva financija SAD-a, koje izričito zabranjuje takva ulaganja.

Tan je dobio zadatak popraviti godine pogrešnih odluka zbog kojih se Intel borio za prodor u rastuću industriju AI čipova, u kojoj dominira Nvidia. Tvrtka je također pretrpjela i velike gubitke zbog ugovorne proizvodnje s velikim ulaganjima.

U otprilike šest mjeseci kao izvršni direktor Intela, Tan je napravio velike strateške pomake koji su uključivali prodaju imovine, otpuštanje zaposlenika i preusmjeravanje resursa.

Trump je rekao da se sastao s Tanom, zajedno s ministrom trgovine Howardom Lutnickom i ministrom financija Scottom Bessentom. Njegovi članovi kabineta i Tan donijet će mu prijedloge sljedeći tjedan, rekao je Trump u postu na Truth Social.

Dvojac se sastao i radi iskrene i konstruktivne rasprave o predanosti tvrtke jačanju SAD-a kao predvodnika u svjetskoj proizvodnji i tehnologiji, navodi se u priopćenju Intela. Iz Intela poručuju da će blisko surađivati s administracijom kako bi se "velika američka tvrtka obnovila".

Tan se sada trudi uvjeriti Trumpa da je on i dalje prava osoba za oživljavanje poznatog američkog proizvođača čipova.

"Njegov uspjeh i uspon nevjerojatna su priča", rekao je Trump o Tanu.

Trumpova intervencija označila je rijedak primjer američkog predsjednika koji javno poziva na smjenu izvršnog direktora i postavlja pitanja o njegovoj kontroli nad korporativnim poslovima. To je također bilo vidljivo u sporazumu kojim se Nvidia i AMD pozivaju da daju američkoj vladi 15 posto prihoda od prodaje u Kini.