Trump opasno prijeti Iranu zbog zatvaranja Hormuza: 'Otvorite tjesnac ili ćete živjeti u paklu'

Američki predsjednik Donald Trump upravo je uputio novu izvanrednu poruku, punu psovki, u kojoj Iranu prijeti ozbiljnom vojnom akcijom ako Teheran ne postigne dogovor ili ne otvori Hormuški tjesnac, ključni prolaz za svjetsku naftu. Na društvenim mrežama objavio je da će utorak u Iranu biti ‘dan elektrana i dan mostova, sve u jednom’. ‘Neće biti ničega sličnog tome!!!’

- Otvorite j****i tjesnac, ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu. Samo gledajte! - poručio je Trump na Truth Socialu.

Foto: Truth Social/Donald Trump

Ta poruka najnoviji je signal američkog predsjednika o mogućim planovima za napade na ključnu iransku infrastrukturu.

Trumpov rok Iranu da ponovno otvori tjesnac više se puta mijenjao, a u obraćanju naciji sugerirao je da će se tjesnac ‘prirodno otvoriti’ kada sukob završi. No virtualno zatvaranje tjesnaca, kroz koji prolazi oko 20 posto svjetske nafte, dovelo je do velikog rasta cijena goriva. Prema anketama CNN a, rat je vrlo nepopularan među Amerikancima, a Trump je sugerirao da bi mogao završiti za nekoliko tjedana.