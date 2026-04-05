PORUKA PUNA PSOVKI

Trump opasno prijeti Iranu zbog zatvaranja Hormuza: 'Otvorite tjesnac ili ćete živjeti u paklu'

Piše Antonela Šaponja,
Foto: Reuters/Truth Social

Trump je na društvenim mrežama objavio da će utorak u Iranu biti ‘dan elektrana i dan mostova, sve u jednom’...

Američki predsjednik Donald Trump upravo je uputio novu izvanrednu poruku, punu psovki, u kojoj Iranu prijeti ozbiljnom vojnom akcijom ako Teheran ne postigne dogovor ili ne otvori Hormuški tjesnac, ključni prolaz za svjetsku naftu. Na društvenim mrežama objavio je da će utorak u Iranu biti ‘dan elektrana i dan mostova, sve u jednom’. ‘Neće biti ničega sličnog tome!!!’

NOVA META Izrael se priprema za napade na iranska energetska postrojenja, čeka se zeleno svijetlo SAD-a
- Otvorite j****i tjesnac, ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu. Samo gledajte! - poručio je Trump na Truth Socialu.

Foto: Truth Social/Donald Trump

Ta poruka najnoviji je signal američkog predsjednika o mogućim planovima za napade na ključnu iransku infrastrukturu.

ULTIMATUM IRANU Graham podržao Trumpov ultimatum: 'SAD je spreman na jaku vojnu akciju protiv Irana'
Trumpov rok Iranu da ponovno otvori tjesnac više se puta mijenjao, a u obraćanju naciji sugerirao je da će se tjesnac ‘prirodno otvoriti’ kada sukob završi. No virtualno zatvaranje tjesnaca, kroz koji prolazi oko 20 posto svjetske nafte, dovelo je do velikog rasta cijena goriva. Prema anketama CNN a, rat je vrlo nepopularan među Amerikancima, a Trump je sugerirao da bi mogao završiti za nekoliko tjedana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama
VELIKA PLJAČKA U SPORTU

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama

NOVI EXPRESS Afera u ski savezu pokazala je kako je tijekom godina sustavno izvučeno 30 milijuna eura, ali ni u ostalim takvim savezima nema transparentnosti, što pobuđuje opravdanu sumnju...
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
IZ MINUTE U MINUTU

Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'

Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana
'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...

