ZDRAVSTVENO STANJE

Trump opet ima flastere na rukama. Ovo je objašnjenje

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Jonathan Ernst

Glasnogovornica Bijele kuće, Karoline Leavitt osvrnula se na predsjednikovo korištenje flastera tijekom obraćanja medijima na konferenciji za novinare ovog tjedna, nakon što je Trump otputovao u Mount Pocono u Pennsylvaniji kako bi govorio o troškovima života i predstavio paket pomoći vrijedan 12 milijardi dolara namijenjen farmerima pogođenima tržišnim poremećajima, piše Unilad.

Tijekom konferencije, jedan je novinar primijetio da je Trump „više puta viđen u javnosti s flasterima na rukama“ te je upitao Leavitt može li objasniti „o čemu se tu radi“. Kao odgovor na pitanje, Leavitt je inzistirala da je Bijela kuća „već ranije dala objašnjenje javnosti“, no svejedno je ponudila razlog zašto predsjednik nosi flastere.

Dok većina ljudi koristi flastere kako bi prekrila posjekotine i ogrebotine, Leavitt je sugerirala da je Trumpov razlog taj što on „doslovno neprestano rukuje s ljudima“.

„Ovalni ured je poput Grand Central Terminala. On se svakoga dana sastaje s više ljudi nego što vi uopće znate,“ rekla je.

Nije jasno zašto bi rukovanje zahtijevalo upotrebu flastera, no Leavitt je zatim dodala da je predsjednik također na „dnevnoj terapiji aspirinom“, što može „doprinositi modricama koje vidite“.

