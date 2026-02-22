Obavijesti

Trump opet šokira Dance, šalje na Grenland bolnički brod: 'Ne vode brigu o bolesnima ondje'

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Foto: Profimedia/Aaron Schwartz/REUTERS

U 24 sata američki predsjednik objavio je podizanje globalnih carina na 15 posto odmah nakon što je Vrhovni sud srušio carine, a potomi slanje broda USNS Mercy za pomoć bolesnima na Grenlandu

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao snažne reakcije javnosti nizom odluka i izjava koje su u kratkom razmaku odjeknule na međunarodnoj sceni. Dok je najavio povećanje globalnih carina na 15 posto, dan nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država presudio protiv njegovih ranijih carina, istodobno je objavio i da surađuje s guvernerom Louisiane, Jeffom Landryjem, na slanju bolničkog broda na Grenland, danski teritorij za koji je ranije poručio da ga želi pripojiti SAD-u.

Dosje Svetina: Bio je jedan od najmoćnijh ljudi u nogometu, ali pao je zbog samo tri čovjeka
Dosje Svetina: Bio je jedan od najmoćnijh ljudi u nogometu, ali pao je zbog samo tri čovjeka

Njegov je utjecaj godinama je jačao, a onda je prema riječima Ljube Pavasovića Viskovića krenuo u napad na Marijana Kustića. Uz to su mu presudili sastanak sa Zdravkom Mamićem i sukob sa Zvonimirom Bobanom
NATO digao borbene zrakoplove iznad Europe: 'Putin ispaljuje hipersonične rakete na djecu'
NATO digao borbene zrakoplove iznad Europe: 'Putin ispaljuje hipersonične rakete na djecu'

U Lavovu je poginula 23-godišnja policajka Viktorija Špilka, udana za kolegu policajca, a još 24 osobe su ozlijeđene u, kako su vlasti opisale, 'terorističkom napadu' koji je uključivao 'improviziranu eksplozivnu napravu'
FOTO Ukrajinci našli dom u Lici: 'Tu smo se zaljubili, a stiglo je i šest beba. Mentalitet je sličan!
FOTO Ukrajinci našli dom u Lici: 'Tu smo se zaljubili, a stiglo je i šest beba. Mentalitet je sličan!

Došli su u Korenicu prije četiri godine, zaljubili se, dobili djecu... U tom ličkom gradu ima ih 380 i čine čak 15 posto stanovništva grada. Rade, uče, zabavljaju se i svi su presretni novim domom

