U 24 sata američki predsjednik objavio je podizanje globalnih carina na 15 posto odmah nakon što je Vrhovni sud srušio carine, a potomi slanje broda USNS Mercy za pomoć bolesnima na Grenlandu
GRENLAND U FOKUSU PLUS+
Trump opet šokira Dance, šalje na Grenland bolnički brod: 'Ne vode brigu o bolesnima ondje'
Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao snažne reakcije javnosti nizom odluka i izjava koje su u kratkom razmaku odjeknule na međunarodnoj sceni. Dok je najavio povećanje globalnih carina na 15 posto, dan nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država presudio protiv njegovih ranijih carina, istodobno je objavio i da surađuje s guvernerom Louisiane, Jeffom Landryjem, na slanju bolničkog broda na Grenland, danski teritorij za koji je ranije poručio da ga želi pripojiti SAD-u.
